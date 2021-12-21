Власти Краснодара отчитались о завершении ремонтных работ на теплотрассе

21 декабря 2021, 07:54

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Рабочие "Краснодартеплосети" завершили ремонт участка теплотрассы в Краснодаре, которая была ранее повреждена в ходе строительных работ, после чего в дома жителей вернулось тепло, отчитались местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря стало известно, что в Краснодаре жители двух десятков многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за повреждения тепломагистрали в ходе строительных работ.

Сотрудники "Краснодартеплосети" завершили ремонт поврежденной ранее тепломагистрали и заполнили систему теплоносителем. Горячая вода и отопление поступают жителям, сообщила вечером 20 декабря на своем сайте администрация Краснодара. "Глава города поручил максимально ускорить аварийный ремонт. Завершить все работы и подать тепло в систему до 19.00 [мск] понедельника", – сказано в сообщении администрации.

Сообщение о восстановлении подачи тепла жителям Краснодара было опубликовано 20 декабря в Instagram-паблике tipich_krd, на который подписано около 507 тысяч пользователей. К 07.30 мск эта запись набрала около 69,8 тысячи просмотров и 62 комментария. Часть их авторов подтвердила, что теплоснабжение восстановлено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре сегодня переменная облачность, температура воздуха +4 градуса. В ночь на 22 декабря ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до +1 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.