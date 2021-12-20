Забастовка волгоградских таксистов. Волгоград, 13 декабря 2021 г. Фото Ольги Черкасовой для "Кавказского узла"

20 декабря 2021, 19:00

Волгоградские таксисты изменили формат забастовки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часть волгоградских таксистов, сотрудничающих с агрегатором "Яндекс", начали трехдневную забастовку, отказавшись принимать заказы в час пик по утрам. Во время акции водители такси остаются в своих машинах, чтобы избежать обвинений в организации массового мероприятия, пояснили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря более десятка водителей такси вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить тарифы и снизить комиссию. Утром 13 декабря водители отказались перевозить пассажиров и собрались на стоянке у торгового центра, потребовав у компании "Яндекс" прозрачных условий работы и расчетов. На четырех таксистов после забастовки завели административные дела об организации несогласованного мероприятия. Суд назначил двоим из них административные аресты, еще двое оштрафованы.

Отношения между водителями такси и агрегаторами не являются трудовыми, и таксисты никак законодательно не защищены, сообщила юрист. Компания "Яндекс" заявила, что не получала уведомлений о недовольстве водителей сотрудничеством.

Призыв участвовать в забастовке таксистов был опубликован в соцсетях. Так, собраться на парковке у торгового центра в Волжском или хотя бы остаться дома и не брать утром заказы от агрегатора "Яндекс" призвал автор публикации в сообществе "Жесть Волжский" в соцсети "ВКонтакте", подписавшийся именем Александр Александров

Участники забастовки требуют от агрегатора "Яндекс" введения твердых ставок на тарифы, полной информации о маршруте от начальной и до конечной остановок, снижения комиссий. Таксист из Волгограда Вадим сообщил корреспонденту Кавказского узла, что с 20 по 22 декабря он отказался от работы в час пик - с 7 до 9 утра. Он сообщил, что ему неизвестно, сколько водителей такси поступили так же.

Таксисты изменили формат акции протеста из-за штрафов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" водитель такси Александр. "Таксисты сидят в своих машинах, никуда не выходят, и так будет три дня в часы пик. Пока приходится действовать так, потому что иначе людей штрафуют", - отметил он.

Еще один водитель рассказал, что сегодня он не стал участвовать в забастовке. "Новогодние праздники впереди, никто не может себе позволить не работать три дня", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений. По его словам, дальше таксисты намерены действовать на законных основаниях, подавая уведомление о проведении акций протеста в администрации.

"Люди хотят проводить акции официально, поскольку недавно участников забастовки арестовали и оштрафовали, хотя не было никаких лозунгов и транспарантов, государство вообще никто не трогал", - сказал он. Организаторы забастовок предпочитают "не светиться в СМИ", добавил Евгений.

"Кавказский узел" также писал, что забастовки таксистов 13 и 15 декабря прошли в Анапе. Участники акции отметили, что "Яндекс.Такси" поднимает комиссию, но не повышает стоимость проезда и не учитывает ежедневные расходы таксистов, а также сезонность города-курорта. Представитель агрегатора указал, что компания не планирует пересматривать условия сотрудничества с водителями.

Примечание:

"Волгоградские полицейские сочли забастовку таксистов несогласованной акцией", "Волгоградские таксисты анонсировали масштабную забастовку", "Сервис "Яндекс.Такси" проигнорировал требования водителей в Анапе".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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