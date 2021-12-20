20 декабря 2021, 16:39

Запрет на празднование свадеб отменен в Южной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проведение свадеб, религиозных, торжественных и других массовых мероприятий с сегодняшнего дня разрешено  в Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 19 октября в Южной Осетии была приостановлена работа учебных заведений и детсадов, тренажерных залов и бассейнов. Также власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб до 20 декабря. 

В Южной Осетии сняты ограничения на проведение свадеб, религиозных праздников, культурно-массовых, спортивных и других праздничных мероприятий. Обязательный масочный режим сохраняется, проинформировал сегодня портал "Ныхас". 

Решение о смягчении ограничений было принято на заседании оперштаба Южной Осетии.  Власти разрешили проведение массовых мероприятий, в том числе торжеств, однако рекомендовали ограничить число участников свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, следует из текста протокола заседания оперштаба. Какое число участников свадеб является допустимым, в документе не указано.

Также разрешено проведение массовых мероприятий в кафе и ресторанах . "Объектам общественного питания разрешить проведение празднично-торжественных мероприятий", - отмечается в документе, опубликованном 19 декабря на сайте правительства Южной Осетии. Решения оперштаба вступают в силу с сегодняшнего дня, указано в протоколе.

По данным на 19 декабря, за сутки в Южной Осетии зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 10132 человек, проинформировал "Спутник Южная Осетия". Данные на 20 декабря пока не опубликованы.

18 и 19 декабря госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, всего в Цхинвальской инфекционной больнице лечатся 66 человек с COVID-19, трое из них находятся в реанимации сообщило сегодня ИА "Рес".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Калмыкии ужесточили антиковидные ограничения на новогодние праздники", "Власти Калмыкии ужесточили антиковидные ограничения на новогодние праздники", "Ограничения на выезд из Волгоградской области без QR-кодов вызвали вопросы к властям".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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