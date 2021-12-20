20 декабря 2021, 14:06

Полковник полиции арестован за стрельбу из автомата в Баку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд постановил арестовать на три месяца бывшего начальника райотдела полиции Баку Рзу Гаджиева, задержанного за стрельбу из автомата в поселке Пиршага.

Бывший начальник полиции Сабунчинского района Баку Рза Гаджиев арестован по решению суда на три месяца, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Поводом для уголовного дела стала инцидент, который произошел поздно вечером 16 декабря в бакинском поселке Пиршага. По версии следователей, Гаджиев открыл стрельбу из автомата по автомобилю потерпевшего, Ширзада Гулиева. По какой статье возбуждено уголовное дело, представитель МВД не сказал, информирует сегодня Turan.

Инцидент произошел "на почве личного конфликта" в поселке, где живет Рза Гаджиев. Следователи считают, что он выстрелил 18 раз из автомата АКМ по автомобилю Гулиева, пишет haqqin.az.

Полковник Рза Гаджиев – пенсионер, ранее он возглавлял полицию не только Сабунчинского района Баку, но и Нефтчалинского района Азербайджана. О его задержании стало известно 18 декабря, у бывшего полицейского изъят автомат, два патрона и магазин. В результате инцидента никто не пострадал, сообщило в тот же день АПА. Находился ли Гулиев в момент стрельбы в своей машине, в сообщениях не уточняется.

Примечание:

"Шесть человек пострадали в конфликте со стрельбой в бакинском ресторане", "Власти Азербайджана и Чечни дистанцировались от межнационального конфликта в Москве", "Суд продлил арест обвиняемым по делу о драке в кафе "Неолит"".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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