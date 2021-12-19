Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в злоупотреблении полномочиями

19 декабря 2021, 20:40

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В Прохладненском районе участковый уполномоченный полиции для улучшения показателей раскрываемости преступлений уговорил потерпевшего сообщить следователю ложную информацию о том, что у него не похищались 500 тысяч рублей, сообщило следствие.

Прохладненский межрайонный следственный отдел СУ Следкома РФ по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Прохладненский".

Участкового подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности).

Согласно части 1 статьи 285 УК РФ, за использование должностным лицом своих служебных полномочий грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, с 26 по 28 июня этого года неизвестный проникнул в частный дом и похитил у местного жителя принадлежащие ему 500 тысяч рублей. Участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Прохладненский", чтобы создать видимость благополучного состояния раскрываемости преступлений, убедил потерпевшего сообщить следователю о том, что денежные средства не похищались. На основании этой информации уголовное дело, возбужденное по факту кражи, было незаконно прекращено, проинформировало сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также сообщал, что трое участковых уполномоченных полиции из Майского района Кабардино-Балкарии заподозрены в вымогательстве и получении взятки. По версии следователей, сотрудники полиции вымогали деньги у молодого человека, задержанного при употреблении конопли. 22 октября дело было направлено в суд.