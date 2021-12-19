Видео о дошкольнике на ночной улице Грозного вызвало споры в Instagram

19 декабря 2021, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи выясняют обстоятельства, при которых четырехлетний ребенок оказался ночью один на улице в Грозном, сообщила прокуратура. Часть пользователей соцсети призвали наказать родителей мальчика, их оппоненты предположили, что недосмотр за ребенком был случайностью.

О начале проверки после публикации ролика о том, как четырехлетний ребенок ночью гулял по улицам Грозного, прокуратура Чечни сообщила 17 декабря. "Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по распространенному в социальных сетях видеоролику о нахождении 4-летнего ребенка одного на улице примерно в 4 часа утра в г. Грозном", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По предварительным данным, ребенок в окружении бездомных собак был обнаружен прохожими. "По счастливой случайности ребенок не пострадал и впоследствии передан родителям. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие, дана принципиальная оценка отношению родителей к исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей", - отмечается в сообщении.

Видеоролик, ставший поводом для проверки, размещен в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", на который подписаны 114 тысяч пользователей. "Этого мальчика подобрал таксист и отвез в РОВД", - поясняется в аннотации к видео. На кадрах, сделанных в темное время суток, показан ребенок, заглядывающий в закрытую стеклянную дверь продуктового магазина "Березка". Собак в кадре не видно, а мужчина, снимающий видео, говорит по-чеченски, упоминая название магазина. Ребенок в это время ведет себя игриво и признаков испуга не выказывает. На кадрах видео он одет в зимнюю одежду – сапожки, шапочку и незастегнутую куртку. "Кавказский узел" не размещает это видео в силу закона о защите личных данных детей, ограничившись скриншотом публикации.

К 12.00 мск видео набрало 34,7 тысячи просмотров, под ним размещено 273 комментария, в основном на чеченском языке. Авторы многих комментариев, написанных на русском языке, поспорили о поведении родителей, допустивших ночную прогулку мальчика.

"Куда же родители смотрят", - возмутился, в частности, m_salamov. "То время на сон, смотрят они тоже, как и мы", - ответила medni_mu. "Нельзя так отпускать ребёнка, его отвезли инспектору по делам несовершеннолетних, с ним я связывался, сказал, что мать спала, он оделся и пошёл один в соседний дом к дяде... в 4 утра, так просто нельзя делать", - пояснил на это m_salamov.

"Удивляюсь от таких родителей, как можно не знать, где их маленький ребёнок. Он одетый, не мог же сам ребёнок так аккуратно одеться и выйти в 4 утра", - заметила milana_1982. "Конечно, мог, они очень быстро одеваются, когда на улицу хотят", - возразила amali_290. "Могут. Конечно, не все. Мои с полтора года одеваются сами", - согласилась khalimagomadova. "Моей дочери 2 года и 2 месяца, она сама очень хорошо одевает и завязывает шапку, одевает штаны комбинезонные, сверху куртку, обувь... Я верю в то, что он сам оделся и вышел", - написала recepti_aminka95.

"Почему не закрывают на ночь двери на замок, как это маленький вышел, что даже родители не слышали", - высказала мнение miseda_17.

Фрагмент видео, которым проиллюстрировано сообщение прокуратуры в Instagram, вызвал схожие отклики пользователей. "Надо наказать таких матерей", - возмутилась, в частности, sabina___07___07. "Безответственное отношение к воспитанию детей недопустимо", - высказался tag_95.

"Наверное проснулся и сам вышел, скорее всего", - предположил komissionka__russia. "Меня этот инцидент совсем не удивил. 4 часа - это утро, ребенок, может, выспался, встал рано и пошёл на улицу, думая, что утро. Мама спала как нормальная уставшая женщина. И не услышать это тоже нормально, иногда люди вырубаются, что даже будильник не слышат", - заступился за родителей ребенка lol_tochka_com.

"Как будто не первый раз так выходит. Не напуганный. Оделся хорошо", - прокомментировал видео doc_g.h1989. "Живу на Березке. Очень часто наблюдаю, что в 2, 3, 4 часа ночи дети играют во дворе. Летом особенно. Сами. Без сопровождения старших. Дети такого же возраста, как этот мальчик", - заметил пользователь mali_malkin.