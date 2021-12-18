Жильцы аварийного дома в Шахтах потребовали расселить их

18 декабря 2021, 03:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аварийный дом в поселке Наклонный в Шахтах разрушается, люди вынуждены снимать квартиры, так как опасаются за свою жизнь. После обрушения потолка в одной из квартир жильцы дома решили пожаловаться в прокуратуру.

Жильцы дома по улице Руставели в посёлке Наклонный в Шахтах 17 декабря провели сход, передал корреспондент "Кавказского узла".

На встрече собралось 12 человек, которые рассказали, что их дом был признан аварийным ещё в 2019 году. Люди показали документы, в которых указано, что аварийность здания составляет 72 процента. Участники схода рассказали, что в одноэтажном доме 10 квартир, и на днях в одной из них рухнул потолок, но в тот момент в комнате никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. В здании еще много трещин и есть опасность, что дом в любой момент может рухнуть, считают жильцы.

"Я родилась в этом доме, живу в нём 52 года. Раньше в этом здании была школа, потом общежитие, а потом сюда заселили людей. Этому зданию уже много лет. Перегородки в нём деревянные, постоянно лопаются, дом весь в трещинах, крыша течёт. Мы сами пытались перекрыть крышу шифером за свой счёт. В этом доме только две квартиры, которые находятся в собственности, остальные восемь - муниципальные", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница схода Елена Яицкая.

Люди обращались в администрацию, чтобы им компенсировали потраченные на ремонт кровли деньги, но им не помогли, сказала она.

"Квартиры давали от шахты. 14 марта 2019 года дом признали аварийным, мы ездили на комиссию, нам сказали, что расселить нас смогут, только через семь лет. Многие жильцы сейчас снимают квартиры. Когда рухнул потолок 13 декабря, мы сообщили об этом в администрацию. Первые дни никто даже не приехал к нам. Человек, у которого в квартире рухнул потолок, находится в командировке в другом городе", - рассказала Яицкая.

По ее словам, жильцы дома поехали в мэрию, после чего в тот же день приехала комиссия. После осмотра комиссия сказала, что жильцам нужно снова вызывать БТИ, чтобы они изменили степень износа, и потом ждать решения, сказала она. "Всё течёт, всё валится. Нам посоветовали самим сделать ремонт. А что тут можно сделать, если потолок падает, все балки уже сгнили? У многих по потолку трещины, дом сильно трещит, есть вероятность, что он в ближайшее время рухнет. Он находится рядом с дорогой, по которой иногда ездят большегрузы, от вибрации не часть потолка упадет, а весь дом", - посетовала она.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал в доме. На стенах подъезда видны трещины, потолок весь в подтеках. В квартире у Яицкой от стены отошли обои, стена мокрая, и провис потолок. "Комиссия фотографировала мою квартиру. Я недавно сделала ремонт, и уже стена мокрая, потолок просел. У меня газ, труба из-за просадки может лопнуть, проводка может замкнуть, может и пожар произойти. У меня одна комната, я живу с внучкой. Боюсь, или потолок рухнет, или стена завалится. Каждую ночь, ложась спать, молюсь, чтобы проснуться", - сказала Яицкая.

Людмила Кулик рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живёт в доме 40 лет. Квартиру дали мужу, когда он работал на шахте, а когда родилась дочка, расширили жилплощадь и дали ещё одну комнату, сказала она.

"В доме нет никаких удобств: туалет на улице, вода в колонке - на улице, жить в таком доме 40 лет очень трудно, а теперь ещё и опасно. Прошлой зимой был сильный снегопад, и под тяжестью снега рухнуло дерево, пробив над моей квартирой крышу. В комнату текли ручьи, так как после снегопада пошли дожди. Я тазики не успевала менять", - вспоминает Кулик.

Она рассказала, что долго просушивала квартиру, потратила много электроэнергии, потом наняла людей, чтобы отремонтировать крышу. "Когда рухнул у соседа потолок, у меня в квартире пошли большие трещины по всему потолку. В любой момент он может рухнуть. В таких условиях я жить боюсь, пришлось снять квартиру. Дочка тоже снимает квартиру, так как и у неё потолок потрескался, стены, а между полом и стеной образовалась большая дыра. Ей с двумя детьми тоже пришлось снять квартиру. Как дальше быть, и что делать, я не знаю", - пожаловалась Кулик.

В квартире у дочери Людмилы на потолке видны большие подтёки, возле стены - дыра, на потолке много трещин, передал корреспондент "Кавказского узла".

В квартире, где упал потолок, большая дыра в два-четыре метра. Через нее видно крышу, на полу валяются доски и куски штукатурки, мебель разбита.

Кулик пожаловалась, что из-за проблем с жильем не хватает денег на жизнь. "Мне приходится платить пять тысяч за коммунальные услуги, там, где сейчас снимаю квартиру. Приходится покупать уголь, чтобы топить печку. Уголь дорожает: ещё недавно покупала за 450 рублей мешок, а сейчас уже за 500. Примерно на 30 тысяч нужно на зиму купить. К этому ещё прибавить покупку дров, которые потом самой нужно наколоть, и денег остаётся совсем немного на продукты. Ещё же возраст, нужно принимать лекарства. Можно сказать, живу я на хлебе с водой", - сказала она.

Юля Коробова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в этом доме с 2004 года. "У меня нет денег, чтобы сделать ремонт, да и некому - муж больной, ремонт делать не сможет. Нанять кого-то не получится, нечем платить. По ночам весь дом трещит. Когда рухнул потолок, все перепугались. Я подумала, что дом весь рушится. Очень страшно тут жить", - пожаловалась она.

Участники схода сказали, что намерены писать коллективное заявление в прокуратуру Ростовской области, а если не поможет - в прокуратуру Российской Федерации.

"Нарушены права людей на безопасные условия жизни. Дом разваливается, и угрожает жизни людей и их имуществу. Нарушено право собственности (тех людей, у которых квартиры находятся в собственности) - администрация должна была создать условия, чтобы собственность была в неприкосновенности. То же самое касается муниципальных квартир, так как в данном случае собственником является администрация города Шахты. Эти квартиры должны были быть расселены в первую очередь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Евгений Трифанов.

Если что-то произойдет с жильцами из-за ветхого дома, то ответственность будет нести администрация, заявил он.

Трифанов посоветовал написать людям жалобу в прокуратуру Шахт, если ответ их не устроит - обращаться в прокуратуру Ростовской области, и далее по инстанциям. "Также можно обратиться в Следственный комитет, так как в данном случае жизни людей угрожает опасность. Можно обратиться в суд, и в судебном порядке заставить администрацию выполнять свои прямые обязанности", - сказал юрист.

Комментариями администрации Шахт относительно ситуации с авариным домов "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря жильцы дома по улице Благотворной в поселке Наклонный потребовали расселить их. Они заявили на сходе, что боятся жить в разрушающемся доме, а местные власти не реагируют на жалобы.