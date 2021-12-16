16 декабря 2021, 13:55

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Азербайджанский активист Салех Рустамов на 41-е сутки голодовки согласился прекратить акцию протеста, сообщил врач Адиль Гейбулла. Адвокаты и правозащитники планируют продолжить добиваться освобождения Рустамова из тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря, на 40-е сутки голодовки, Салех Рустамов согласился на проведение поддерживающего лечения, сообщил навестивший его доктор медицинских наук Адиль Гейбулла. По его словам, состояние Рустамова относительно стабильное и врачи тюремной больницы делают все, чтобы не допустить комы пациента.

6 ноября активист партии Народного фронта Азербайджана Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамов отказался от воды, перейдя на сухую голодовку. 14 декабря состояние Салеха Рустамова резко ухудшилось – у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные.

Состояние Салеха Рустамова на 41-й день голодовки стало "крайне тяжелым", несмотря на поддерживающее лечение, но сегодня Рустамов прекратил голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Адиль Гейбулла.

"Сегодня мы с ним еще раз обсудили его состояние. Я откровенно ему сказал, что дальнейшая голодовка опасна для жизни. Было бы неправильно лишать себя в жизни в то время, как акция получила большую огласку в стране и мире и частично достигла цели. Кроме того, в Баку и регионах проводится голодовка солидарности. Конечно, Салех Рустамов, будучи интеллигентным человеком, не хочет, чтобы из-за него другие люди страдали. Он также сильно обеспокоился голодовкой его старшего брата Талеха Рустамова, который страдает рядом хронических заболеваний. По итогам нашего разговора, с учетом также просьб родных, а также политических соратников Салех Рустамов прекратил голодовку", - сказал Гейбулла.

Голодовка гражданина России Салеха Рустамова вызвала широкий резонанс, в том числе за пределами Азербайджана. Освободить его призывали как правозащитные организации в Азербайджане, так и представитель Госдепартамента США и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Баку проходили акции протеста в поддержку Рустамова, а его родственники и активисты начали голодовку из солидарности с осужденным.

Теперь предстоит процесс медицинской реабилитации Рустамова, уточнил профессор. "Мне разрешили продолжать посещать Салеха Рустамова в лечебном учреждении Пенитенциарной службы и участвовать в реабилитации, восстановлении организма. Процесс этот не быстрый. Будем стараться, чтобы последствия голодовки для организма были минимизированы. Надеемся, что после прекращения голодовки будут приняты и встречные шаги для решения вопроса (об освобождении Рустамова)", - сказал Адиль Гейбулла.

Сегодня истекает 10-дневный срок ответа на обращение адвокатов в Низаминский райсуд Баку о досрочном освобождении Рустамова по состоянию здоровья, но ответа пока не было, сообщил адвокат Агиль Лаидж. "К сожалению, суд пока не дал ответа на наше обращение. Срок истекает сегодня", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что защита продолжит добиваться освобождения Рустамова.

Член мониторинговой группы правозащитных организаций Новелла Джафароглу сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что, несмотря на прекращение голодовки Рустамова, эта структура "продолжит контакты с представителями властей для решения вопроса" о его освобождении.

"Салех Рустамов имеет заслуги перед страной, он участвовал в защите территориальной целостности Азербайджана в первую карабахскую войну. У него на попечении сын-инвалид, который нуждается в постоянном лечении. Неправильно этого человека держать в тюрьме», - сказала Джафароглу.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Подробности о деле Рустамова и реакции общественности на его голодовку собраны в справке "Кавказского узла" "Салех Рустамов: пытки и тюрьма за помощь политзаключенным".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".