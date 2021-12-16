16 декабря 2021, 14:03

Двое жителей Дагестана обвинены в многомиллионном хищении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преступное сообщество, куда вошли двое жителей Дагестана, похитило около 83 млн рублей, сообщила прокурор Главного управления генпрокуратуры России по СКФО Елена Усачева.

По ее словам, в состав преступного сообщества вошли 14 человек из числа сотрудников правоохранительных органов, нотариусов, адвокатов и других жителей Дагестана. Дела в отношении двух жителей республики, обвиняемых в хищении свыше 33 млн рублей из бюджета государства, рассмотрит Пятый кассационный суд в Пятигорске.

"По версии следствия, в период с 2009 по 2020 годы члены преступного сообщества фальсифицировали процессуальные документы по уголовным делам, дающие право на реабилитацию и свидетельствующие о якобы причиненном реабилитированным лицам материальном ущербе. После этого они обращались от имени реабилитированных лиц в суды с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств, а также судебных расходов", - цитирует Усачеву "Интерфакс".

Всего, по данным Усачевой, участники преступного сообщества похитили таким образом около 83 млн рублей. Дела в отношении двух жителей Дагестана выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 (пособничество в мошенничестве в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере) УК России. В отношении руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается, добавила прокурор.

Примечание:

"Верховный суд Дагестана снизил депутату Магомедову размер взыскания за покупку иномарок", "Силовики провели обыски у чиновников администрации Дахадаевского района", "Арестован обвиняемый по делу о хищении соцвыплат в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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