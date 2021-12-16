Двое жителей Дагестана обвинены в многомиллионном хищении

16 декабря 2021, 14:03

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Преступное сообщество, куда вошли двое жителей Дагестана, похитило около 83 млн рублей, сообщила прокурор Главного управления генпрокуратуры России по СКФО Елена Усачева.

По ее словам, в состав преступного сообщества вошли 14 человек из числа сотрудников правоохранительных органов, нотариусов, адвокатов и других жителей Дагестана. Дела в отношении двух жителей республики, обвиняемых в хищении свыше 33 млн рублей из бюджета государства, рассмотрит Пятый кассационный суд в Пятигорске.

"По версии следствия, в период с 2009 по 2020 годы члены преступного сообщества фальсифицировали процессуальные документы по уголовным делам, дающие право на реабилитацию и свидетельствующие о якобы причиненном реабилитированным лицам материальном ущербе. После этого они обращались от имени реабилитированных лиц в суды с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств, а также судебных расходов", - цитирует Усачеву "Интерфакс".

Всего, по данным Усачевой, участники преступного сообщества похитили таким образом около 83 млн рублей. Дела в отношении двух жителей Дагестана выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 (пособничество в мошенничестве в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере) УК России. В отношении руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается, добавила прокурор.