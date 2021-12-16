Руководитель спорткомплекса в Астрахани получила 2,5 года колонии по делу о массовом отравлении хлором

16 декабря 2021, 12:08

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Исполняющая обязанности директора регионального отделения "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" в Астрахани признана виновной в массовом отравлении хлором в бассейне, сообщили в областной прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2020 года из спорткомплекса в Астрахани с признаками отравления были госпитализированы 13 детей и трое взрослых. 8 декабря число госпитализированных возросло до 32 - 20 детей и 12 взрослых. Следователи сообщили, что врио директора спорткомплекса обвинена в нарушении правил безопасности. К 15 декабря все пострадавшие были выписаны из больниц.

Советский районный суд Астрахани признал и. о. директора регионального отделения "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" виновной по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили сегодня в областной прокуратуре.

"Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".