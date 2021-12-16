16 декабря 2021, 12:08

Руководитель спорткомплекса в Астрахани получила 2,5 года колонии по делу о массовом отравлении хлором

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Исполняющая обязанности директора регионального отделения "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" в Астрахани признана виновной в массовом отравлении хлором в бассейне, сообщили в областной прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2020 года из спорткомплекса в Астрахани с признаками отравления были госпитализированы 13 детей и трое взрослых. 8 декабря число госпитализированных возросло до 32 - 20 детей и 12 взрослых. Следователи сообщили, что врио директора спорткомплекса обвинена в нарушении правил безопасности. К 15 декабря все пострадавшие были выписаны из больниц.

Советский районный суд Астрахани признал и. о. директора регионального отделения "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" виновной по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили сегодня в областной прокуратуре.

"Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Примечание:

"Сотрудник водоканала обвинен по делу о смерти ребенка в Астрахани", "Пострадавшие от отравления в астраханском бассейне дети выписаны из больницы", "Следком назвал причину массового отравления в Астрахани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 декабря 2021, 12:11

16 декабря 2021, 11:46

16 декабря 2021, 11:33

16 декабря 2021, 10:34

16 декабря 2021, 10:12

  • Ставропольский активист заявил в полицию об угрозах

    Активист Андрей Фокин получил угрозы от подростков, нанятых, по его мнению, владельцем незаконного мусорного полигона, недовольным деятельностью активиста. После конфликта с владельцем свалки оказалась поврежденной и машина Фокина, указал он в заявлении в полицию Железноводска. Практика найма маргинальных подростков для провокаций действительно существует, подтвердил юрист.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи