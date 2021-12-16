Астраханские активисты скептически оценили идею закона о применении QR-кодов в общественных местах

16 декабря 2021, 07:03

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Антиковидные меры, предпринятые в Астраханской области, негативно повлияли на экономику и местные бизнесмены стали переезжать в другие города. Систему QR-кодов нужно отменить не только в Астраханской области, но и во всей России, а привлекать людей к вакцинации нужно ненасильственными методами, заявили опрошенные астраханские активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В регионах юга России депутаты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Согласно данным на сайте государственной автоматизированной системы "Законотворчество", проект закона № 17358-8 об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте поддержала на юге России только Астраханская облдума. Общественная палата Астраханской области раскритиковала это решение. Негативно оценила последствия введения QR-кодов и Торгово-промышленная палата. Оппозиционные астраханские депутаты сочли систему QR-кодов несоответствующей Конституции

C 13 ноября по 12 декабря в Астраханской области были введены ограничения, согласно которым жители старше 18 лет при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от ковида либо сертификат о перенесенном заболевании, давностью не более полугода, либо документ о медотводе. 12 декабря пропускной режим продлили до 16 января 2022 года. Срок действия ПЦР-тестов в области сократили с 72 до 48 часов.

Госдума планирует рассмотреть новый закон о применении QR-кодов в общественных местах (О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). Он касается мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Активные участники социальных сетей из Астраханской области, отвечая на вопросы корреспондента "Кавказского узла", высказали скептические мнения по этой теме.

Блогер Виктор Ломакин отказался дать оценку результатам введения QR-кодов в Астрахани. Тех людей, кто их получил, он назвал неприличным словом. "Они уже получили свои коды, пусть с ними ходят. Лично я прививаться этой фигней не буду, и меня никто не заставит", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" блогер.

Правительственные антиковидные меры, по мнению Ломакина, эффекта не имеют и "толку от этой вакцины нет никакого".

"QR-коды надо отменить, а всех причастных к электронным аусвайсам (надо) привлечь к уголовной ответственности по ст. 136 (о дискриминации) и 285 (о превышении полномочий) (УК РФ) и, не помню номер статьи, - реабилитации фашизма (ст. 354.1. УК РФ)", - заявил Виктор Ломакин.

Собеседник отметил, что его сын служит пилотом в полку береговой авиации на Крайнем Севере. По словам Ломакина, в воинской части, где служит его сын, прививались все добровольно, "никто в приказном порядке не вакцинировался".

Студент Сергей Зуев назвал антиковидные меры, предпринятые в Астраханской области, "губительными для региона".

"У нас (в Астрахани) бизнес у многих полетел. Тут такое творилось. Народ (бизнесмены) летом в столицу стали уезжать толпами. Какой уж тут эффект от мер - самый пагубный", - заметил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей.

Введение новых ограничений, связанных с ограничением передвижений для людей, не имеющих QR-кодов, Зуев считает "глупым и бесполезным явлением".

"Ну, сами посудите. Где-то эти ограничения действуют. А в других местах - нет. Это же сплошь и рядом. В магазин не пускают, а в автобусах народ как кильки в банке. Ну, где тут эффективность?", - возмутился Сергей Зуев.

Инженер-технолог Глеб Заруцкий не считает себя антиваксером. Он привит, вакцинировались и его родственники. Но мужчина выступает против принудительных мер.

"Может, QR-коды в чем-то и полезны. Но не надо их навязывать. Ну, стимулируйте вы людей какими-нибудь подарками, лотереями, бесплатными билетами в театр или в кино. Зачем за горло то брать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Заруцкий.

Все антиковидные меры нужно "прорабатывать с экспертами" и обсуждать с общественностью, уверен собеседник. "В том виде, в каком они сейчас применяются в России, лучше от них отказаться. Недаром Путин отменил QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты. Дальше просто абсурд", - заметил Глеб Заруцкий.

Елена Сергеевна - медработник с 15-летним стажем. Она выступает за вакцинацию, но за добровольную. Позицию депутатов областной думы, поддержавшей новый проект QR-кодирования, она назвали "административным восторгом".

"Они слепо следуют приказаниям свыше. И даже не приказаниям, а намекам. Ничего не анализируют. С народом не говорят. Вот только чтобы отметиться, что они лояльны. Мы сами виноваты. Мы их выбирали", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елена.

Систему QR-кодов нужно отменить не только в Астраханской области, но и во всей России, читает женщина. "Привлекать людей к вакцинации нужно другими методами, ненасильственными. Не надо население пугать. Вот Общественная палата наша это понимает, а парламентарии - нет", - заявила медик.

В качестве негативного примера ограничительных мер женщина назвала "бегство бизнеса из Астрахани" в первой половине года.

"Мое любимое кафе закрылось. Хозяин уехал в Краснодар. Вот конкретный пример. Муж покупал запчасти для машины в магазине. Он закрылся. Хозяин уехал в Сочи на постоянное место жительства. Вот конкретный пример. Можно долго так перечислять", - посетовала женщина.

Временно безработный специалист по маркетингу Егор Большой считает, что, если в общественных местах и учреждениях будут требовать QR-коды, то это никакого эффекта иметь не будет.

"Все упирается в принцип необязательности исполнения законов. Как обычно. Те, кто обязан будет следить за исполнением приказа, очень быстро потеряют рвение и будут на все смотреть сквозь пальцы. Никакого толку от этого не будет", - кратко высказался он корреспонденту "Кавказского узла"

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

По данным на 15 декабря с начала пандемии в Астраханской области выявлено 77 646 случаев заражения коронавирусом, из них 2 274 человек умерло. За последние сутки выявлено 244 зараженных, 7 человек скончались, следует из данных сайта стопокоронавирус.рф. По данным на 10 декабря, первым компонентом вакцины в Астраханской области привиты 491 135 человека, полностью вакцинированы 445 978 человек.

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