Мосгорсуд 16 декабря продолжит процесс о ликвидации ПЦ "Мемориал"*

15 декабря 2021, 21:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередное заседание по делу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* начнется 16 декабря в 11.00 мск в Московском городском суде. Оно будет транслироваться в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* 23 ноября. В этот день прошло первое предварительное заседание по этому делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм.

12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*), иск о ликвидации которого рассматривает Верховный суд России в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. По данным на 21:00 мск 15 декабря ее подписали 127 862 человека. Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Предварительное заседание по делу о ликвидации ПЦ «Мемориал»* продолжится в Мосгорсуде 16 декабря, сообщается на странице организации в Facebook.

«Мы будем вести текстовую трансляцию из суда в нашем тг-канале и в остальных соцсетях», - говорится в сообщении.

ПЦ «Мемориал»* в суде защищают адвокаты Михаил Бирюков, Илья Новиков и Мария Эйсмонт, а также юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарева, указала организация.

За текстовой трансляцией заседания суда можно будет следить на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура VS ПЦ «Мемориал»: 3 раунд".

Напомним, на заседании суда 23 ноября представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. 29 ноября защита попросила вызвать экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра, но суд отклонил ходатайство. Учительница математики и переводчик, привлеченные для психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска, некомпетентны и не являются экспертами, заявил адвокат Михаил Бирюков.

Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее правозащитники, юристы и журналисты. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов"*.

"Кавказский узел" также писал, что последнее заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* прошло 14 декабря в Верховном суде России. Поддержать "Мемориал"* пришло множество людей, и после начала заседания около здания суда был задержан активист. На заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился принять подписи в защиту организации под петицией в защиту "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.