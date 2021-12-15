15 декабря 2021, 19:54

Три школы подготовлены в Дагестане в рамках ликвидации "трехсменки"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три школы на 1302 места, построенные в рамках ликвидации трехсменного обучения, почти готовы к вводу в эксплуатацию в двух районах Дагестана, сообщили в Минобрнауки республики.

Как писал "Кавказский узел", к новому учебному году в Дагестане открылись семь школ на 2440 ученических мест. Однако это не решило проблему нехватки мест для учащихся - в 28 школах решено было сделать трехсменное обучение. Кроме того, свыше 200 школ в республике располагаются в ветхих и аварийных зданиях - там учатся около 9% школьников. Работу школ в Дагестане осложнили меры по борьбе с COVID-19. Власти озвучили планы до конца года ввести в эксплуатацию 16 школ.

Три школы на 1302 места будут введены в эксплуатацию до конца года, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

"До конца года в эксплуатацию введут школу на 400 мест в селе Новокостек Хасавюртовского района, готовность которой составляет 96%; в селе Эндирей - на 502 места (готовность 99%); в селе Луткун - на 400 мест (готовность 87%). Образовательные учреждения построены в рамках ликвидации трехсменного обучения", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".

По данным пресс-службы Минобрнауки, завершаются работы по устройству сетей и благоустройству территорий этих школ.

Напомним, по данным министерства образования и науки Дагестана на октябрь 2020 года, трехсменный режим обучения сохранялся в 21 школе. Министр тогда отмечал, что сохраняются риски перехода на трехсменный режим обучения в ряде школ в населенных пунктах с высокой рождаемостью и внутренней миграцией, среди которых Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Хасавюртовский район и Дербент.

Примечание:

"Власти отреагировали на отказ жителей дагестанского села вести детей в школу", "Власти Буйнакского района отреагировали на призыв сельчан достроить спортзал", "Родители заявили об издевательствах над детьми в интернате Южно-Сухокумска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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