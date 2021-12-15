Петицию в защиту "Мемориалов"* подписали почти 128 тысяч человек

15 декабря 2021, 19:50

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Онлайн-петиция с требованием не допустить ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* набрала 127 835 подписей в преддверии заседания по иску о ликвидации правозащитной организации.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября, после подачи исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*, на сайте Change.org была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. К 16.07 мск 13 декабря петиция набрала 126 682 подписи.

На 16 декабря назначено очередное заседание Мосгорсуда по иску о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Иск 8 ноября подала прокуратура Москвы, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября состоялось предварительное заседание суда, на нем представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. 29 ноября адвокат Илья Новиков попросил суд вызвать экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, представитель прокуратуры не возражал. Однако Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты о вызове на заседание экспертов и отказался допустить на процесс публику и журналистов.

По состоянию на 19.50 мск 15 декабря петиция "Руки прочь от «Мемориала»*!", размещенная на сайте Change.org, набрала уже 127 835 подписей.

"Мемориал* должен жить и работать! - комментирует свою подпись сегодня Sergey Yudin. - Мы должны знать Историю России, как она есть, а не легенды и мифы, в угоду власть предержащих. Что бы власть не зарывалась, правозащитники должны иметь все условия для легальной работы по защите гражданских прав, в т.ч. получать финансирование из госбюджета и любых других пожертвователей. Руки проч от Мемориала*!!!!!".

"Поддержим "Мемориал"* - это важнейшая организация в современной России!" - написал под петицией Алексей Бабайцев.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала"* подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов"*.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала"* и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.