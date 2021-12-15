Салех Рустамов: пытки и тюрьма за помощь политзаключенным

15 декабря 2021, 23:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На грани жизни и смерти оказался российский гражданин Салех Рустамов, осужденный в Азербайджане в 2019 году. Кто он, за что посадили его и других фигурантов дела и почему молчит российское посольство, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Смертельная голодовка

6 ноября 2021 года Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную амнистию 3 . После чего он был переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. 10 ноября его поместили в карцер, объяснив это необходимостью изоляции из-за ослабленного здоровья. Его адвокат Бахруз Байрамов заявил, что «настойчиво просил Рустамова прекратить акцию, но тщетно». «Салех считает, что начинает голодовку, и его либо освободят, либо его труп вынесут из тюрьмы», – рассказал его брат Талех.

Рустамову вводятся внутривенно питательные вещества, но это не заменит полноценного питания на фоне стресса, возраста и сопутствующих заболеваний, а также перенесенного COVID-19, смерть может наступить в любой момент, - рассказала 12 декабря врач Адиль Гейбулла. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамов отказался от воды. В знак солидарности с Рустамовым от приема пищи отказались его родные и несколько активистов. Позже по просьбе активистов родные прекратили голодовку, за исключением его брата Талеха.

14 декабря состояние резко ухудшилось – у Салеха Рустамова начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. Ранее турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга. А независимый врач после осмотра рекомендовал перевести его в гражданскую клинику.

Акции в защиту Рустамова

15 декабря 2021 года силовики сорвали акцию с требованием освобождения Салеха Рустамова, задержав более 20 ее участников. Среди задержанных - сестра Салеха Егяна Рустамова, член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу и его дочь, общественная активистка Нигяр Хази, член партии Народного фронта Аваз Гусейнов, активистка партии «Мусават» Матанат Исмаил.

На акции 11 декабря были задержаны 11 участников, в том числе семь женщин и два человека, проводившие мониторинг акции. Член неправительственной организации «Линия защиты» Тезехан Мираламли отметил жесткость действий силовиков невзирая на возраст и пол.

Акция 1 декабря в центре Баку на Площади Фонтанов была объявлена на 15:00, но активистов начали задерживать еще до этого времени. Среди задержанных были как молодые левые, так и члены ПНФА. 2 декабря пятеро участников акции были признаны нарушителями противоэпидемиологического режима и приговорены к административному аресту от 15 до 30 суток. Был жестоко избит Тофиг Ягублу .

Сам Рустамов сказал адвокату, что признателен всем, кто его поддерживает, но просил не проводить уличных протестных акций. «Он еще после акции 1 декабря сильно переживал за арестованных и избитых людей. Он не хочет, чтобы из-за него страдали другие», - отметил Байрамов.

Кто такой Салех Рустамов

Салех Рустамов (Рустамли) родился в 1963 году. Ветеран первой Карабахской войны, один из руководителей операции по освобождению села Башкенд. В 1992-1993 годах был главой администрации Кедабекского (Гедабекского, Гядабейского) района Азербайджана. В 1995 году уехал в Россию, получил, на основании паспорта СССР, российское гражданство. Жил с женой Айнур Гусейновой и тремя сыновьями в Москве, занимался продажей обуви.

После ужесточения репрессий оппозиции в 2014 году стал помогать семьям политзаключенных из Партии Народного фронта Азербайджана. По информации его адвоката Бахруза Байрамова его подзащитный пожертвовал за все время около 5-6 тысяч долларов . А по словам самого Рустамова за все время с момента отъезда в Россию он отправил всего не более 10 тысяч долларов .

Задержание и признание под пытками

Салех Рустамов был задержан 8 мая 2018 года в Шамкирском районе Азербайджана. После очередной поездки на родину он возвращался в Россию на автомобиле, - рассказал его брат Талех Рустамов. Задержанный был этапирован в столицу Азербайджана, а 9 мая Наримановский районный суд Баку постановил арестовать его на четыре месяца по обвинению в незаконной торговле наркотиками в крупном размере (ст. 234.4.3 УК).

Только через 10 дней, после жалоб родственников, к нему допустили адвоката. 10 мая по этому обвинению был также арестован его племянник - гражданин Азербайджана Bидади Рустамли. Через адвоката Салех Рустамов передал, что его подвергали пыткам, унижали, угрожали пытками племянника, после чего он дал признательные показания. 21 мая Рассмотрение жалоб на арест состоялось 21 мая. Однако Салеха и Видади Рустамовых в суд не привезли, заявив, что они сами отказываются от участия в разбирательстве и от своих адвокатов.

В суде Видади рассказал, его били так, что он «признался бы в чем угодно, включая убийство американского президента». Арестованные по этому делу позднее Агиль Магеррамов, Руслан Насирли и Бабек Гасанов также указывали на пытки, с целью получить признательные показания. Двоих из них силовики били током, прикрепив к большим пальцам рук электроды .

Координатор Союза «За свободу политзаключенных» Эльшан Гасанов не смог вспомнить в своей многолетней правозащитной практике случая расследования пыток и наказания виновных и, тем более, оправдания обвиняемых, подвергнутых бесчеловечному обращению. «К сожалению, у нас даже омбудсмен никогда не признает факты пыток. Доказать пытки удается лишь после признания их в ЕСПЧ», - сказал Гасанов.

«Пытки у нас постоянные. Моего мужа пытали в следственном изоляторе министерства национальной безопасности. Он до сегодняшнего дня страдает от последствий пыток, которые он описал в своей книге «Из советского лагеря — в Азербайджанскую тюрьму», - заявляет правозащитница и один из создателей Народного фронта Азербайджана Лейла Юнус. «В 2007 году мы рассматривали дело, в результате которого скончались два человека. В 2017 году восемь человек умерли от пыток. Без пыток практически следствие не ведется», - утверждает Юнус .

В чем суть приговора

27 февраля 2019 года пятеро бывших и нынешних активистов ПНФА были признаны виновными. Гражданина России Салеха Рустамова суд приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения, члена президиума партии Агиля Магеррамова – к 4 годам, главу Наримановского райотделения партии Бабека Гасанова – к 3 годам. Племянник Рустамова Видади Рустамли и глава меджлиса молодежного комитета ПНФА Руслан Насирли осуждены каждый на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Все они были обвинены в отмывании денег. Рустамов – в незаконном бизнесе. Кроме того, Салеху и Видади суд вменил «незаконный оборот наркотиков в крупном размере» 1 , позднее переквалифицированное Верховным судом на «незаконный оборот наркотиков в количестве, превышающем необходимое для личного потребления» 2 . Верховный суд также снизил срок Салеха Рустамова на 2 месяца.

Суд согласился со следствием, что Салех Рустамов ежемесячно собирал и переводил ПНФА десятки тысяч долларов США. Общая сумма, фигурирующая в деле, составила 412 тысяч долларов. Деньги наличными поступали Видади Рустамли, а уже от него – троим активистам партии.

Мнение обвиненных и их адвокатов

Прежде всего адвокаты обратили внимание на то, что суд в приговоре исказил содержание судебного следствия. Так, по словам адвоката Рустамова Ирады Гасановой, в обвинительном акте написано, что Салех Рустамов, помимо собственных пожертвований, собирал также средства у азербайджанцев, проживающих в РФ, для пересылки средств ПНФА. «Однако на запрос следствия из РФ пришел ответ, что на тот счет поступило всего 168 тысяч рублей (примерно 2 500 долларов)», - отметила она.

Адвокат Бабека Гасанова Джавад Джавадов обращает внимание, что суд оставил лиц, которые осуществляли внебанковские переводы в статусе свидетелей, а «незаконную банковскую деятельность» вменил подсудимым. А «большую часть этой суммы (указанной в приговоре) составили переводы лично Видади Рустамли от его компаньона в России на покупку жилья в Баку, ремонт квартиры и покупку мебели», - указал Джавадов.

Салех Рустамов заявил, что сумма средств, присланных им для семей политзаключенных, за несколько лет не превысила 10 тысяч долларов. Бабек Гасанов назвал это дело «политическим», продолжающим кампанию давления на ПНФА, длящууюся с 2006 года. Агиль Магеррамов также указал на политический характер дела. Его защитник, Агиль Лаиджев, считает, что суд не доказал вины подсудимых. А «то, что совещание суда перед вынесением приговора продолжалось около 10 минут», свидетельствует преопределенности решения суда.

Уклончивая позиция посольства России

Еще в мае 2018 года глава пресс-службы посольства России Денис Апашкин подтвердил, что семья Салеха Рустамова обратилась в посольство России. «Мы поддерживаем с ними (членами семьи) связь и находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами Азербайджана для выяснения обстоятельств», - сказал тогда представитель посольства.

Однако в сентябре сыну Рустамова Сезгину посольство отказалось помочь увидеться с отцом в Бакинском СИЗО-1 и оказать другую юридическую поддержку. По его словам, в посольстве сказали, «из-за связи дела с оппозиционной партией Народного фронта, помочь не могут».

После вынесения приговора позиция посольства еще раз изменилась. Так это объяснила в декабре 2021 года новая глава пресс-службы Алина Золотарева: «Посольством ранее направлялся запрос и был получен официальный ответ от МИД Азербайджана о том, что Салех Рустамов является гражданином Азербайджанской Республики. Раз он является гражданином Азербайджана, то здесь, на территории АР, он, соответственно, подпадает под юрисдикцию азербайджанского государства, и это является внутренним делом данной страны».

На просьбу прокомментировать информацию о том, что Салех Рустамов уехал с семьей в Россию в середине 1990-х годов, получил гражданство России и никогда не получал удостоверения личности (внутренний паспорт) и загранпаспорт гражданина Азербайджана, в посольстве сказали, что они руководствуются ответом официального государственного органа Азербайджана.

Конфискация имущества родственников

Суд первой инстанции помимо лишения свободы Салеха Рустамова постановил конфисковать его имущество и имущество его родственников. У самого россиянина нет имущества в Азербайджане, поэтому удар пришелся именно на родственников. Речь идет о квартирах, нежилых помещениях и земельных участках в Баку, Гедабее и поселке Новханы. Конфискованное имущество принадлежит брату, сестре и другим родственникам Рустамова. Суд постановил конфисковать даже родительский дом, построенный в 1955 году, еще до рождения СалехаСуд конфисковал имущество родственников оппозиционера // Meydan.TV, 1 марта 2019 года. Апелляционные инстанции оставили это решение в силе.

Конфискованное имущество не имеет отношения к уголовному делу, поскольку было приобретены задолго да ареста Рустамова, - считает его адвокат. «Конфискации может подлежать имущество, использовавшееся как орудие или место преступления, или же приобретенное преступным путем. B данном случае речь идет об имуществе, приобретенном до инкриминируемых Рустамову преступлений», - сказал Байрамов.

Адвокат Байрамов также указал, что суд принял решение о конфискации согласно своим умозаключениям. «Оснований для конфискации не было. Салех Рустамов не был предпринимателем в Азербайджане, он не извлекал здесь доходов, не платил налогов и тем более не уклонялся от их уплаты. При этом российские органы направили в суд ответ, что каких-либо претензий у налоговых и иных органов России к Рустамову нет», - заметил адвокат.

Поддержка организаций и официальных лиц

11 декабря 2021 года с призывом освободить Рустамова выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамова, который близок к смерти, - указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамова и других политзаключенных, - заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.

Согласно последней версии списка осужденных по политическим мотивам, публикуемым союзом «За свободу политзаключенных Азербайджана» в местах лишения свободы содержатся 111 политзаключенных. Помилование в марте 2021 года не решило проблему политического преследования в стране, несмотря на то что были освобождены 38 человек из предыдущих версий списка.

Руководители ряда неправительственных организаций, правозащитных групп и медиа 19 ноября обратились к президенту Азербайджана с просьбой освободить Рустамова. Авторы петиции указали на заслуги Рустамова в «движении за независимость и территориальную целостность Азербайджана». Обращение подписал 21 человек, в том числе правозащитники Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы, Саадат Бананьярлы, Аваз Гасанов, Мехрибан Зейналова, Чингиз Ганизаде, представители медиа Мехман Алиев, Гулу Магеррамли, Ариф Алиев, руководители ряда НПО Сабит Багиров, Алимамед Нуриев, Сахиб Мамедов, Хафиз Гасанов.

16 ноября к кампании правозащитных групп и активистов с призывом к правительству Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить Рустамова обратился Норвежский Хельсинский Комитет. «Правительство не должно продолжать несправедливое и необоснованное тюремное заключение Рустамова и наблюдать, как он медленно умирает в тюрьме», – говорится в заявлении.

Партия Народный фронт Азербайджана

Народный фронт Азербайджана был создан в 1988 году на волне перестройки в СССР . В 1992 году пришел к власти, когда его лидер Абульфаз Эльчибей был избран президентом. После военного переворота и возвращения к власти семьи Алиевых ушел в оппозицию. Был зарегистрирован Минюстом Азербайджана как партия (ПНФА) в 1995 году .

В ноябре 1995 ПНФА смогла провести четырех депутатов в национальный парламент. На парламентских выборах 2000 года партия получила 11% голосов и 6 из 125 мест в парламенте. В парламентских выборах 2005 года партия участвовала в составе блока «Азадлыг». После кончины Абульфаза Эльчибея в августе 2000 года, председателем ПНФА был избран Али Керимли .

Примечания