Волгоградские активисты сочли QR-коды неэффективными в борьбе с коронавирусом

15 декабря 2021, 15:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

QR-коды ограничивают права граждан, но не помогают в борьбе с коронавирусом, так как привитые могут заболеть COVID-19 и быть его переносчиком. Депутатам Госдумы следует отозвать законопроект о QR-кодах в общественных местах, заявили опрошенные волгоградские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В регионах юга России депутаты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Проект закона № 17358-8 об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте ("при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования") поддержала на юге страны лишь Астраханская облдума, следует из информации на сайте государственной автоматизированной системы «Законотворчество». Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о требовании QR-кодов у пассажиров самолетов и поездов. Часть посетителей волгоградских Instagram-пабликов связали решение депутатов с протестами людей, но большинство предположили, что законопроект всего лишь решено доработать.

С 18 октября в Волгоградской области действует запрет для непривитых жителей на посещение фитнес-центров, салонов красоты, театров, кинотеатров, музеев и прочих культурно-досуговых учреждений, спустя неделю было введен запрет на посещение заведений общепита. Вход в них разрешен только при наличии сертификата о прививке или отрицательном тесте на коронавирус, сделанном в течение последних трех суток. С 11 декабря жителям области запрещено уезжать в командировки в другие регионы и без QR-кода либо ПЦР-теста, а также получать в пунктах выдачи купленные онлайн товары.

Волгоградские активисты назвали систему QR-кодов бесполезной для борьбы с коронавирусом

В Волгоградской области QR-коды уже действуют, отметила противница их использования Марина. "Допустим, чтобы купить билет на междугородний автобус, нужен QR-код. Неважно, что законопроект еще не был рассмотрен на федеральном уровне, у нас он уже действует. Покупки в непродовольственных магазинах тоже можно сделать лишь с QR-кодом, но проверяют выборочно. Некоторые кафе также обязали. Учитывая статистику смертности от коронавируса по Волгоградской области, QR-коды не имеют отношения к борьбе с ним. Совсем не значит, что имеющий QR-код человек не находится в начальной стадии заболевания", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Волгоградской области было введено требование о продаже билетов на междугородние автобусы только вакцинированным от коронавируса или переболевшим пассажирам, либо тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сообщила 25 октября "Высота 102".

Марина отметила, что активисты намерены выступить с инициативой по отзыву проголосовавших за QR-коды депутатов облдумы. "Депутаты в очередной раз не услышали волеизъявление народа. Они сами собрались 30 человек и сами решили за всех, хотя мы им и заявления наши относили, и писали через интернет-приемные, и предоставляли ответ от Роспотребнадзора, что эпидемии нет, эпидемиологические пороги не превышены. Мы раздавали листовки в день голосования, чтобы депутаты обратили внимание, что немаленькая часть населения против QR-кодов – просто боится высказаться, потому что всех пугают полицией, штрафами. Поэтому принято решение, что раз депутаты не слышат нас, мы подготовили бумаги и готовимся уведомить о нашей инициативе облизбирком", - подчеркнула она.

В день голосования Волгоградской областной думы по вопросу о QR-кодах, волгоградские активисты провели акцию протеста, а 10 ноября не менее 80 человек, разбившись на группы, записали видеообращение к Владимиру Путину из разных райнов Волгограда и Волжского. Несогласие с введением системы QR-кодов выразили жители и других регионов России, следует из видео, подготовленного "Кавказским узлом".

Марина сообщила, что к четырем активистам, которые записывали видеообращение Путину против QR-кодов, приходили полицейские. "Когда мы записывали видеообращение, собирались в рамках закона – не более 10 человек, никого не привлекали и не агитировали, не было ни лозунгов, ни транспарантов. Мы имеем право высказывать свое мнение", - подчеркнула она. По словам Марины, полицейские ряду активистов предъявили претензии в несоблюдении социальной дистанции, другим - в отсутствии масок на улице.

17 ноября власти Волгоградской области ужесточили ответственность за нарушение коронавирусных ограничений. Штрафы для физических и юридических лиц за повторное нарушение ограничений составляют теперь от пяти тысяч до 500 тысяч рублей.

Активистка Александра также отметила, что законопроект о QR-кодах в общественных местах "на федеральном уровне еще не введен, а у нас вовсю применяется согласно постановлению губернатора". "Невозможно зайти в какие-то магазины, провести ребенка в секцию, я не могу ходить в фитнес-клуб. В ряде школ требуют QR-коды, чтобы родителям прийти на родительское собрание", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

QR-коды не помогают в борьбе с коронавирусом, подчеркнула Александра. Она также сообщила, что отправила вопрос о QR-кодах губернатору Волгоградской области на прямую линию. "Будем следить, ответит ли", - сказала она.

Использование QR-кодов в общественных местах никак не связано с охраной здоровья, отметила противница их применения Елена. "Они не дают гарантии, что человек здоров и безопасен. Нужно делать акцент на укрепление здоровья, а не просто на то, чтобы ходить с какими-то кодами. Тем более, это нарушает права человека. Медотводы врачи не дают. Теперь пожилые люди (без QR-кодов), которые еще не на пенсии, не могут передвигаться на транспорте. Моя мама пострадала. У нее опухоль головного мозга. Она доброкачественная, но мама перенесла две операции. Естественно, она боится делать прививку, гарантий ей никто не дает. Она раньше пользовалась льготами – покупала проездные билеты за 270 рублей, а сейчас без QR-кода ей приходится полноценно платить за проезд. Депутаты вообще не прислушиваются к народу", - отметила она.

12 октября в области был введен режим самоизоляции для пожилых. Непривитые жители региона старше 65 лет могут покидать дом, только чтобы сходить в больницу или магазин, а также для выгула домашних животных и спортивных занятий на воздухе.

Елена подчеркнула, что применение QR-кодов ограничивает права непривитых людей. "Это не мера по охране здоровья, речь идет о дискриминации и ущемлении прав непривитых людей. Если все узаконят, будет просто кошмар. Сейчас в МФЦ не пускают без записи, дальше люди не смогут брак зарегистрировать, получить услугу в соцзащите и других госструктурах", - указала Елена.

Юрист раскритиковал практику применения QR-кодов в Волгоградской области

QR-коды в Волгоградской области начали применяться раньше, чем принят соответствующий федеральный закон (он будет рассмотрен 16 декабря - Прим. "Кавказского узла"), сказал корреспонденту волгоградский юрист Иван Иванов. "Следовательно, требования губернатора об использовании системы QR-кодов - за рамками закона. Он вправе устанавливать правила поведения в случае угрозы распространения смертельных заболеваний. Но требования QR-коды, по моему мнению, выходят за рамки правил поведения и посягают на конституционные права граждан", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что переносчиками коронавируса могут быть и привитые, и непривитые люди. "Эта мера (QR-коды) абсурдна. Я убеждён, что законопроект вообще надо снять с рассмотрения как антиконституционный. Тем более, что большинство россиян против него", - сообщил Иванов.

Ведется сбор подписей за отставку правительства России

Представитель движения "Сорок Сороков" (общественное движение православных христиан - Прим. "Кавказского узла") в Волгограде Дмитрий Стрельников сказал корреспонденту "Кавказского узла", что с коронавирусом нужно бороться в том числе и прививками, но делать их с учетом многочисленных противопоказаний. "QR-коды - это гораздо большая проблема, чем сам COVID-19. Они ведут к цифровому диктату – ситуации, когда человека одной кнопочкой можно отключить от системы – он не сможет ни зайти в магазин, ни воспользоваться общественным транспортом. Проблема в ограничениях. QR-коды нужно отменять, но какие-то меры необходимы – во время пиков заражений необходимо огранивать общие собрания – не более 50-100 человек, нужно маски раздавать бесплатные. А не действовать жесткой сегрегацией", - указал Стрельников.

"Мы дважды уже писали петиции, отправляли их в Москву в Общественную палату России. Мы хотим показать, что большая часть населения против применения QR-кодов, и она активна. Сейчас мы собираем подписи за отставку правительства. Это резкое заявление, но с точки зрения демократии народ имеет право высказать недоверие к правительству", - подчеркнул он.

По словам Стрельникова, в Волгограде собрано "несколько сотен подписей", собирают их через соцсети. «Люди опасаются подписывать (документ) со столь серьезным заголовком, потому что они считают, что мы за свержение правительства, а не за демократические процедуры. Объясняем, что это лишь сигнал власти и это нормальная процедура", - отметил активист.

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