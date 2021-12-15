Суд отменил приговор уроженцу Кабардино-Балкарии по делу о серии отравлений

15 декабря 2021, 14:38

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Апелляционная инстанция сегодня направила на новое рассмотрение дело уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который был приговорен к 16 годам лишения свободы за серию отравлений и краж в Москве. Сабанов оставлен под стражей до 15 марта.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая гособвинение потребовало приговорить к 17 годам лишения свободы уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, обвиненного в серийных отравлениях и кражах на более чем миллион рублей в Москве. Сабанов признал свою вину частично. По словам Сабанова, он ограбил трех потерпевших, но не отравлял их. 20 мая Басманный суд Москвы признал его виновным в 30 случаях разбоя и приговорил к 16 годам колонии строгого режима и удовлетворил иски семи потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда, назначив компенсацию в 1 854 000 рублей.

Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Басманного районного суда Москвы от 20 мая 2021 года в отношении Мурата Сабанова. Апелляционная инстанция постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Москвы в своем Telegram-канале.



Меру пресечения Сабанову в виде заключения под стражу суд решил оставить без изменения. Срок ареста продлен до 15 марта 2022 года, проинформировало сегодня ТАСС.

Уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию 18 ноября, состоялись два заседания суда, решение было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда.