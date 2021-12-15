Активист Иван Зевакин проводит одиночный пикет у здания Кисловодского городского суда. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

15 декабря 2021, 10:38

Пикет предварил вынесение приговора ингушским активистам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Иван Зевакин провел одиночный пикет у здания Кисловодского городского суда, где на сегодня запланировано вынесение приговора лидерам ингушских протестов.

"Кавказский узел" сообщал, что в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривается дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые в связи с магасским митингом марта 2019 года обвиняются в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Обвинительный приговор семи лидерам гражданского общества в Ингушетии перечеркнет надежду на возможность легальной оппозиционной деятельности в стране, заявили правозащитники. Барах Чемурзиев в своем последнем слове сегодня указал суду на пробелы следствия, а Малсаг Ужахов заявил, что уголовное преследование ингушских активистов является заказным и сфальсифицированным.

Активист Иван Зевакин вышел сегодня к зданию Кисловодского городского суда с плакатом "Ингушский процесс - фальсификация. Свободу!". Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что рассчитывает на освобождение обвиняемых.

Кроме того, у суда собрались родственники обвиняемых, правозащитники, журналисты. Прессе дали возможность пройти в зал заседаний, из числа родственников туда пустили несколько человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

За несколько дней до вынесения приговора в поддержку обвиняемых выступил член Совета по правам человека, режиссер Александр Сокуров - он обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить активистов. В свою очередь, Российский конгресс народов Кавказа в обращении к президенту России от 14 декабря указал, что обвиняемые лишь выразили свою гражданскую позицию, а это не дает оснований причислять их к экстремистам.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Примечание:

"YouTube заблокировал видео об основании Владикавказа на ингушских землях", "Аналитики обозначили риски Калиматова в связи с конфликтом вокруг Фортанги", "Суд согласился допросить бывшего главу МВД по делу лидеров протеста в Магасе".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 декабря 2021, 14:38

15 декабря 2021, 14:07

15 декабря 2021, 13:43

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