Восстановлена подача электричества жителям Дагестана

14 декабря 2021, 19:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества в дома жителей Дагестана. Сложные погодные условия в республике сохранятся до утра 15 декабря, сообщило "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", электричество отключено в связи с непогодой в 39 населенных пунктах Дагестана, без света осталось 40 тысяч жителей, сообщили сегодня в Минэнерго и ЖКХ республики.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" к 16.30 мск завершили восстановительные работы на линиях электропередачи, работа которых была нарушена сегодня из-за дождя и сильного порывистого ветра. В восстановительных работах принимали участие 106 энергетиков и 13 единиц техники, сообщило сегодня "Дагэнерго".

Неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся до утра 15 декабря. В связи с этим усилен контроль за состоянием энергообъектов, сообщила компания на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Махачкале ожидается слабый дождь, скорость ветра составит 12 метров в секунду, температура +7 градусов. 15 декабря осадков не ожидается, скорость ветра составит 4 метра в секунду, температура поднимется до +9. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла"” для Android и AndroidGO.