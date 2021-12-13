Верховный суд 14 декабря продолжит процесс о ликвидации "Международного Мемориала"*

13 декабря 2021, 22:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередное заседание по делу о ликвидации "Международного Мемориала"* начнется 14 декабря в 10.00 мск в Верховном суде России. Оно будет транслироваться в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Процесс по иску начался 25 ноября.

Прокуратура Москвы 8 ноября подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, указав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"*, по данным на 22:30 мск 13 декабря ее подписали 126 877 человек . Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Рассмотрение иска против «Международного Мемориала»* в Верховном суде России продолжится 14 декабря в 10.00 мск, сообщается в информации на сайте организации. Дело находится в производстве судьи Аллы Назаровой.

«Международный Мемориал»* представляют Ян Рачинский (председатель правления), Елена Жемкова (исполнительный директор), адвокаты Генри Резник, Михаил Бирюков, Мария Эйсмонт, юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова, Наталия Секретарева.

По закону заседание должно быть открытым, чтобы пройти в суд, необходимо иметь при себе паспорт, сообщает правозащитная организация, отмечая, что за текстовой трансляцией можно будет следить в социальных сетях, в частности, на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура vs #МыМемориал: попытка ликвидации".

Напомним, во время первого заседания по иску о ликвидации "Международного Мемориала"* у здания суда собралось 200-300 противников закрытия организации. Судья отклонила ходатайства защиты, отказавшись привлечь соответчиками представителей связанных с "Международным Мемориалом"* организаций. О ценности и значимости работы "Международного Мемориала"* красноречиво свидетельствует общественный резонанс, вызванный иском Генпрокуратуры о ликвидации этой организации, указала суду юрист Татьяна Глушкова.

Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, указал после первого заседания правозащитник Олег Орлов. Прокуратура избрала тактику тривиализации процесса, избегая разговора о его репрессивности и абсурдности, отметил адвокат Григорий Вайпан.

"Кавказский узел" также писал, что Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 23 ноября прошло первое предварительное заседание по этому делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Следующее заседание назначено на 16 декабря. Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее правозащитники, юристы и журналисты.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.