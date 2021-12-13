Верховный суд Северной Осетии. Фото: официальный сайт Компартии РФ https://kprf.ru/

13 декабря 2021, 15:52

Осужденные по делу Цкаева силовики попросили суд оправдать их

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 бывших полицейских, осужденных по делу о смерти после допроса в отделе полиции жителя Северной Осетии Владимира Цкаева, потребовали от апелляционной инстанции оправдать их, сообщила сегодня Земфира Цкаева. 

Как писал "Кавказский узел", в августе вдова Владимира Цкаева Земфира обжаловала приговоры десяти бывшим полицейским, осужденным по делу о смерти ее мужа, потребовав ужесточить им наказание. Осужденные также подали апелляционные жалобы, настаивая на оправдательном приговоре. Верховный суд Северной Осетии, где сегодня началось рассмотрение жалоб на приговор полицейским, осужденным по делу о смерти Владимира Цкаева, закрыл процесс для прессы.

28 июля суд назначил 10 полицейским, обвиненным по делу Цкаева, сроки от двух до десяти с половиной лет, хотя прокурор просил для них от шести до тринадцати лет лишения свободы. Все осужденные в последнем слове заявили о своей невиновности. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Верховный суд Северной Осетии начал рассмотрение апелляционных жалоб по делу Цкаева, осужденные по делу Цкаева требовали оправдать их полностью, рассказала Земфира Цкаева. "Их адвокаты это все поддержали", - привело ее слова издание "Основа".

Цкаева отметила  беспристрастность судьи. "Не церемонился ни с кем: ни со стороной осуждённых, ни с нами", - приводятся ее слова на сайте издания.

Следующее заседание Верховного суда Северной Осетии по делу Цкаева намечено на 21 декабря, проинформировала сегодня на своем сайте телекомпания "Крылья ТВ".

Дело поступило на рассмотрение в Верховный суд республики 22 ноября, следует из карточки дела на сайте суда.

Напомним, судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс - из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов. Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти были обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Примечание:

"Суд отклонил довод о сердечной недостаточности Цкаева", "Обвиняемые по делу Цкаева выступили с последним словом", "Следователь по делу Цкаева рассказал о практике пыток в силовых структурах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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