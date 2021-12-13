Суд закрыл для прессы рассмотрение апелляций по делу о смерти Цкаева

13 декабря 2021, 11:31

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Журналистов не пустили в зал Верховного суда Северной Осетии, где сегодня началось рассмотрение жалоб на приговор полицейским, осужденным по делу о смерти Владимира Цкаева.

Как писал "Кавказский узел", в августе вдова Владимира Цкаева Земфира обжаловала приговоры десяти бывшим полицейским, осужденным по делу о смерти ее мужа, потребовав ужесточить им наказание. Осужденные также подали апелляционные жалобы, настаивая на оправдательном приговоре.

28 июля суд назначил 10 полицейским, обвиненным по делу Цкаева, сроки от двух до десяти с половиной лет, хотя прокурор просил для них от шести до тринадцати лет лишения свободы. Все осужденные в последнем слове заявили о своей невиновности. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Сегодня в Верховном суде Северной Осетии началось заседание по жалобам на приговор. Земфира Цкаева вошла в здание суда, журналистов в зал суда не пустили. Земфира Цкаева рассказала, что не рассчитывает на увеличение сроков осужденным, но надеется, что приговор как минимум не смягчат, сообщила "Основа".

"Я не знаю, сегодня он (суд) огласит, или еще какие-то заседания у нас будут, но я очень надеюсь, что Верховный суд оставит всё (приговоры) в силе. Я не испытываю надежд на то, что он изменит и повысит сроки, но во всяком случае, очень надеюсь, что останется всё в силе", - сказала Земфира Цкаева перед заседанием на видео, опубликованном в Telegram-канале издания.

Позднее судья Мзоков объявил перерыв. "Участники процесса ждут одного из адвокатов экс-полицейских, который не явился в Верховный суд", - говорится в публикации, размещенной в 10.44 мск в Telegram-канале издания.

Рассматривать апелляционные жалобы будет судья Семён Мзоков, сообщил 12 декабря журналист Руслан Тотров в своей колонке на Основе.News. "От его решения как раз и зависит судьба тех самых четырёх «неадекватных», как назвала их Земфира Цкаева, вердиктов, вынесенных судьей Олегом Ачеевым. Речь идёт об Азамате Цугкиеве (3 года колонии-поселения), Владимире Валиеве и Ацамазе Датиеве (оба получили по 2,5 года колонии-поселения), а также Олеге Дзампаеве (2 года колонии-поселения)", - написал он.

Напомним, судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс - из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти были обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".