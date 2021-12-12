Участники общегородского субботника в Сочи. Фото: пресс-служба администрации города https://www.instagram.com/p/CXWC0CtgA6v/

12 декабря 2021, 11:20

Отчет мэрии Сочи о городском субботнике вызвал критику в Instagram

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более шести тысяч работников бюджетных организаций, активистов и волонтеров приняли участие в общегородском субботнике и собрали более 60 тонн мусора, отчиталась 11 декабря мэрия Сочи. Пользователи Instagram раскритиковали городских чиновников за привлечение бюджетников к уборке территорий.

Общегородской субботник прошел 11 декабря по инициативе мэра Алексея Копайгородского во всех внутригородских районах, в нем приняли участие около 6000 горожан, сообщила вечером того же дня администрация города.

"Участники субботника перед новогодними праздниками провели уборку общественных и придомовых территорий. К работе подключились сотрудники городской, внутригородских районных и сельских администраций, крупных коммунальных предприятий, объектов санкура и потребительской сферы, активисты ТОС и волонтеры", – говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Горожане расчистили территорию пляжей, парков, скверов, кладбищ и придомовых территорий от листвы, отмечается в публикации. "Проведена уборка на территории школ, детских садов, домов культуры и памятников военной истории. Отремонтировано и окрашено свыше 2 тысяч объектов благоустройства, а также детских и спортивных площадок. Собрано свыше 60 тонн мусора, ликвидировано более 10 стихийных свалок", – отчиталась администрация города.

"Сочинцы в очередной раз проявили сплоченность, неравнодушие и любовь к родному городу. Никто не остается в стороне. Такие субботники уже стали нашей хорошей традицией, и эту практику будем продолжать", – приводятся в сообщении слова замглавы Сочи Николая Бескровного.

Во всех внутригородских районах была расчищена и благоустроена территория площадью более 450 тысяч квадратных метров, говорится в публикации.

Это же сообщение размещено на страницах мэрии в "ВКонтакте" и Instagram. Под публикацией в соцсети "ВКонтакте", по состоянию на 11.15 мск, нет ни одного комментария, под сообщением в Instagram размещено 14 комментариев.

Авторы некоторых из них критически высказались о привлечении бюджетников к субботнику. "Бедные работники администрации. Зарплата и так нищая, ещё и на субботнике вместо того, чтоб отдыхать и с семьями быть", – написала, в частности, iuliiaromanova6454.

"Да это по всему Сочи, в школах тоже. У нас полшколы болеет, а остальных выгнали улицу подметать", – пожаловалась evgeniiakozlova5069. "Бесплатная рабочая сила", – иронически заметил alankadz1010.

Пользователь gagaga.23 обратился к администрации Сочи, управлению Роспотребнадзора и губернатору Вениамину Кондратьеву. "Массовые же мероприятия под запретом из-за ковида? А участников субботника не жалко? Или они бессмертные?" – написал он.

"Для чего эти субботники? У города нет денег на дворников и спецтехнику? Почему уборкой занимаются рядовые сотрудники администрации в добровольно-принудительном порядке?" – задался вопросом multichrome.

Администрация Сочи, по состоянию на 11.15 мск, не ответила на комментарии пользователей.

Примечание:

"Сочинцы очистили от мусора набережную Мацесты", "Белорусская община в Сочи вместо пикета провела субботник", "Прогулка с семьей закончилась для сочинца штрафом за организацию несанкционированного мероприятия".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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