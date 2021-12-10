10 декабря 2021, 16:57

Две тысячи сельчан в Дагестане остались без газа после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Автомобиль повредил газовую трубу в поселке Усемикент Каякентского района, подача газа в 400 домов прекращена, сообщили сегодня спасатели. 

В селе Усемикент Каякентского района по на улице Ленина автомобиль наехал на газовую трубу высокого давления, в результате произошел разрыв сварного шва.

"Утечка газа локализована путем перекрытия задвижки", - проинформировало МЧС Дагестана. В результате аварии баз газа остался 401 дом, в которых проживают 2003 человека, в том числе 502 ребенок. Аварийно восстановительные работы ведут сотрудники ОАО "Даггаз" Каякентского района - восемь человек и две единицы техники, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что газоснабжение домов в семи поселках Хасавюрта было приостановлено 6 декабря из-за утечки на газопроводе, сообщило МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Каякентского района Новокаякенте  облачно при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 11 декабря  ожидается слебый дождь, температура воздуха понизится до +8 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Газоснабжение двух домов в Махачкале восстановлено после протестов жильцов", "Махачкалинцы потребовали возобновить подачу газа в дома", "Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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