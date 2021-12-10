Бойкот оппозиции помешал избрать главу горсовета Зугдиди

10 декабря 2021, 14:48

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Депутаты сакребуло (горсовета) Зугдиди от "Единого национального движения" покинули сегодня заседание сразу после его начала. Голосование по избранию председателя сакребуло не удалось провести из-за отсутствия кворума.

Как писал "Кавказский узел", избранные депутаты горсовета Зугдиди от "Единого национального движения" 17 ноября попытались помешать депутатам старого созыва принять бюджет на следующий год, однако их вывела из зала полиция, один из депутатов задержан. 26 ноября бюджет города был принят депутатами старого созыва на фоне протестов оппозиции, в Зугдиди были задержаны два человека.

Вторая попытка избрать председателя сакребуло (горсовета) Зугдиди закончилась неудачей. Первый раз, 3 декабря, депутаты от от оппозиции покинули зал сразу после утверждения полномочий избранных на осенних выборов депутатов. На сегодня было назначено повторное голосование по тому вопросу, сообщила сегодня "Грузия Online".

Сегодня представители "Единого национального движения" покинули зал спустя несколько минут после начала заседания, провести голосование не удалось из-за отсутствия кворума, проинформировало издание.

"Наша команда приняла решение не принимать участие в голосовании и покинуть зал. Это следствие кризиса, который политическая команда "Грузинской мечты" создала после выборов. Это случилось в целом из-за системы, которая в прямом смысле отобрала у нас мандаты", 0 процитировало издание "Новости Грузия" слова члена "Единого национального движения" Теймураза Басилаи.

В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов, для избрания главы необходима поддержка не менее 23 депутатов. По результатам выборов 22 места в сакребуло Зугдиди достались оппозиционной партии "Единое национальное движение", 20 мандатов – "Грузинской мечте", а еще три — партии бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "Для Грузии", отметило издание.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".