Школы в Астрахани закрыты на карантин из-за коронавируса

10 декабря 2021, 10:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за роста числа заболеваний коронавирусом, гриппом и ОРВИ школьники в Астрахани отправлены на досрочные каникулы, которые продлятся по 16 декабря, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", с 13 ноября в Астраханской области действует предписание властей о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры, фитнес-центры, спортзалы и бассейны. 7 декабря стало известно, что Общественная палата Астраханской области раскритиковала решение депутатов местной думы поддержать законопроект о QR-кодах. Негативно оценила последствия введения QR-кодов и Торгово-промышленная палата.

За сутки в Астраханской области от коронавируса скончались пять пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2 239. За сутки подтверждены 241 тест на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 76 190, следует из информации, опубликованной 9 декабря на сайте "Стопкоронавирус.рф".

С 10 по 16 декабря в школах в Астрахани введены досрочные каникулы, сообщила глава муниципального образования "Город Астрахань" Мария Пермякова. "Эти меры было решено принять в связи с поступившим предложением регионального управления Роспотребнадзора и рекомендациями министерства образования и науки Астраханской области. Неучебные дни продлятся по 16 декабря. Прошу родителей с пониманием отнестись к их введению, постараться не посещать общественные места вместе с детьми. Ведь эти меры приняты для того, чтобы защитить наших детей от сезонных вирусных и респираторных инфекций", – написала Пермякова 9 декабря на своей странице в Instagram.

Публикация о том, что школы в Астрахани закрыты из-за роста заражений простудными заболеваниями была размещена сегодня в Instagram-паблике kaspyinfo.ru, на который подписаны около 16,7 тысячи пользователей. "Причиной карантина назвали высокую заболеваемость школьников ОРВИ. В отдельных случаях на карантин школы уходили из-за гриппа и ковида. Всего в области полностью закрыли 18 школ, частично – 43", – сказано в публикации.

К 10.30 мск эта запись набрала 96 отметок нравится и шесть комментариев. "Да в классах по два человека... Ужасно болеют и тяжело. Спасибо, что закрыли", – написал пользователь radistkakat317.

"Я педагог доп. образования. Тренер по волейболу. В селе Икряное в школе детей распустили... Но в ЦДО тренировки педагоги проводят. К чему тогда рекомендации Роспотребнадзора?" – спросил пользователь basketfint.