Инса Ландер, фото: https://twitter.com/rednalasni

09 декабря 2021, 23:20

Блогер из Баксана заподозрена в содействии террористической деятельности

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали блогера Инсу Ландер в Кабардино-Балкарии. По словам знакомых, суд поместил девушку под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. 

Блогершу Инсу Ландер, задержанную сегодня в Баксане, привезли в отделение силовой структуры в Нальчике, позже суд отправил ее под домашний арест до февраля, рассказала подруга задержанной Соня Грезе.

"О задержании узнали от коллеги, которая сообщила что Инса не вышла на утренний созвон по работе. Стали искать контакты ее родственников - те сообщили, что к Инсе в пять утра в Баксане пришли люди в масках с автоматами и предложили проехать с ними. Далее ее увезли в Нальчик", - цитирует Соню Грезе издание The Insider*.

Девушке вменяют содействие террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ).

Согласно статье 205.1 УК РФ, содействие террористической деятельности наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

"Именно по части статьи и инкриминируемого - мы все в шоке. Предположений что, почему, из-за чего - у нас нет. Я не понимаю, как девочка, которая месяц назад приезжала ко мне и жила у меня дома суммарно половину лета, могла стать террористкой", - заявила Соня Грезе.

Инса Ландер стала известна после публикаций о людях, которые размещают в сети номера банковских карт. Также Инса участвовала в передаче "Мужское/Женское" как автор расследования о женщине, которая продавала полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Блогер представила доказательства того, что мать торгует откровенными фотографиями на специализированных площадках в интернете.

Инса Ландер несколько месяцев занималась расследованием деятельности высокопоставленного чиновника из Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня "ОВД-инфо"*. Она готовила публикацию про предположительную утечку денег из благотворительного фонда, одним из руководителей которого является чиновник. Имя госслужащего издание не раскрыло.

Интересы Ландер защищал адвокат Мурад Мусаев, в дальнейшем в дело планирует вступить адвокат Алексей Прянишников, сообщило со ссылкой на знакомых девушки издание.

* организации (издания) внесены Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 

Примечание:

"Два силовика в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки", "Судья в Кабардино-Балкарии обвинен во взяточничестве", "Следователь в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 декабря 2021, 06:53

10 декабря 2021, 06:27

10 декабря 2021, 05:50

10 декабря 2021, 05:14

10 декабря 2021, 04:18

  • Идея перезахоронения Гайто Газданова вызвала споры в Северной Осетии

    Руководитель Северо-Кавказского мультикультурного фестиваля имени Гайто Газданова Чермен Мурашев предложил перезахоронить останки писателя в Северной Осетии. Если бы прах Газданова был захоронен в республике, это усилило бы интерес осетин к его творчеству, считают литературовед Фидар Токазов и кинокритик Индира Черджиева. Более важно проводить в Северной Осетии мероприятия и проекты, посвященные памяти писателя, уверены журналист Руслан Тотров, филолог Анжела Кудзоева и кавказовед Наима Нефляшева.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи