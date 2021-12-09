Блогер из Баксана заподозрена в содействии террористической деятельности

09 декабря 2021, 23:20

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Силовики задержали блогера Инсу Ландер в Кабардино-Балкарии. По словам знакомых, суд поместил девушку под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности.

Блогершу Инсу Ландер, задержанную сегодня в Баксане, привезли в отделение силовой структуры в Нальчике, позже суд отправил ее под домашний арест до февраля, рассказала подруга задержанной Соня Грезе.

"О задержании узнали от коллеги, которая сообщила что Инса не вышла на утренний созвон по работе. Стали искать контакты ее родственников - те сообщили, что к Инсе в пять утра в Баксане пришли люди в масках с автоматами и предложили проехать с ними. Далее ее увезли в Нальчик", - цитирует Соню Грезе издание The Insider*.

Девушке вменяют содействие террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ).

Согласно статье 205.1 УК РФ, содействие террористической деятельности наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

"Именно по части статьи и инкриминируемого - мы все в шоке. Предположений что, почему, из-за чего - у нас нет. Я не понимаю, как девочка, которая месяц назад приезжала ко мне и жила у меня дома суммарно половину лета, могла стать террористкой", - заявила Соня Грезе.

Инса Ландер стала известна после публикаций о людях, которые размещают в сети номера банковских карт. Также Инса участвовала в передаче "Мужское/Женское" как автор расследования о женщине, которая продавала полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Блогер представила доказательства того, что мать торгует откровенными фотографиями на специализированных площадках в интернете.

Инса Ландер несколько месяцев занималась расследованием деятельности высокопоставленного чиновника из Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня "ОВД-инфо"*. Она готовила публикацию про предположительную утечку денег из благотворительного фонда, одним из руководителей которого является чиновник. Имя госслужащего издание не раскрыло.

Интересы Ландер защищал адвокат Мурад Мусаев, в дальнейшем в дело планирует вступить адвокат Алексей Прянишников, сообщило со ссылкой на знакомых девушки издание.

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