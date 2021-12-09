Ростовский суд утвердил приговор бывшему замглавы Минэнерго России

09 декабря 2021, 10:47

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Суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор бывшему замминистра топлива и энергетики России Станиславу Светлицкому и еще пяти осужденным по делу о крупном хищении.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2016 года Светлицкий был задержан на рабочем месте, а несколько кабинетов компании АО "Евразийский" опечатаны. Светлицкий был заключен под стражу. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. 28 октября 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 12 годам колонии, а еще пятеро обвиняемых по этому делу получили от двух до восьми лет лишения свободы.

Защита Светлицкого обжаловала приговор. Однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 8 декабря оставила приговор Пролетарского районного суда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Сам Светлицкий и осужденная по эту делу Ирина Переверзева участвовали в заседании по видеосвязи с СИЗО-3 в Новочеркасске, Виталий Юн - по видеосвязи с СИЗО-4 в Ростове-на-Дону, остальные пришли в суд лично, передал корреспондент "Кавказского узла".

Светлицкий заявил отвод прокурору Аминат Туркаевой, заявив, что во время участия в суде первой инстанции она представляла обвинение "предвзято и необъективно" и во время прений "добавила патронов, наличия которых нет в протоколе обыска" (Светлицкий обвинялся также в незаконном хранении оружия - прим. "Кавказского узла"). Судьи просьбу Светлицкого отклонили.

Виталий Юн, председатель правления банка "Народный кредит", единственный из шести фигурантов уголовного дела, кто признал свою вину, он же дал показания на других подсудимых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с ходом процесса.

Комментариями Станислава Светлицкого и других осужденных относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

Жалоба на приговор Станиславу Светлицкому поступила 14 июля, ее рассмотрение заняло десять заседаний, решение было вынесено 8 декабря, следует из картотеки на сайте Ростовского областного суда.

Напомним, по версии следствия, Станислав Светлицкий и Дмитрий Пузанов перевели один миллиард 120 миллионов рублей, выделенных кредитными организациями на строительство очистного завода в Ростове-на-Дону, на счета подконтрольных Светлицкому фирм. Кроме того, Светлицкий и другие обвиняемые - Виталий Юн, Ирина Переверзева, Николай Молотилкин и Майя Нюшкова - оформили заведомо невозвратные кредиты с коммерческим банком и на протяжении года перечисляли деньги на счета аффилированных юридических лиц денежные средства. Таким образом было похищено более 6 миллиардов 600 миллионов рублей, полагают следователи.

"Кавказский узел" также сообщал, что 11 августа суд арестовал сына Станислава Светлицкого - председателя совета директоров "Ростовводоканала" Георгия Светлицкого по делу о мошенничестве.