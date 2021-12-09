Автомобиль СК России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 декабря 2021, 10:01

Следком заинтересовался нападением на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ингушские следователи начали проверку обстоятельств нападения на водителя школьного микроавтобуса в Назрановском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 декабря вооруженные люди открыли стрельбу из травматических пистолетов по водителю частного микроавтобуса в селе Экажево, который занимается перевозкой школьников. Силовики начали розыск нападавших.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 7 декабря на улице Вишневой сельского поселения Экажево. "Неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по автомобилю марки Ford Tranzit (микроавтобус) под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела. Пострадавший с травмами обратился в лечебное учреждение. Он не госпитализирован", - уточнило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В микроавтобусе на момент нападения находились дети, они, по информации следователей, не пострадали. Региональное управление Следкома начало проверку обстоятельств инцидента, "в рамках которой, наряду с прочим, будет дана правовая оценка возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей", говорится в сообщении, опубликованном 8 декабря на сайте ведомства.

Примечание:

"Родители раскритиковали обеспечение безопасности школьников в Сочи", "Полиция заинтересовалась анонсом нападения на школу во Владикавказе", "Два жителя Нальчика осуждены за нападение на школьного учителя".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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