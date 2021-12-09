ТЦ "Киргу". Фото пресс-службы ТЦ "Киргу"

09 декабря 2021, 08:53

Студенты привлечены к проверкам QR-кодов в торговых центрах Махачкалы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учащиеся высших и средних учебных заведений в качестве волонтеров начали проверять наличие QR-кодов у посетителей крупных торговых центров в Махачкале, объявило Минцифры Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Рассмотрение законопроектов намечено на 14 декабря. Парламенты большинства регионов юга России поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. В частности, 25 ноября депутаты парламента Дагестана большинством голосов одобрили законодательные поправки.

С 28 октября в Дагестане действует предписание о предъявлении QR-кодов при посещении общественных заведений, в том числе торговых центров, театров и спортзалов. При этом 28 октября глава республики Сергей Меликов признал, что это решение силы закона не имеет. 18 ноября был опубликован указ об обязательном предъявлении QR-кода для посещения общественных заведений.

Министерство цифрового развития Дагестана организовало волонтерское движение для проверки QR-кодов посетителей торговых центров, сообщил сотрудник пресс-службы ведомства. "В качестве "цифровых волонтеров" выступили студенты IT-специальностей высших и средних учебных заведений. Они будут проверять QR-коды у посетителей торговых центров Махачкалы - "Этажи", "05.ру", "Европейский", "Апельсин", "Киргу", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Волонтерское движение "Цифровые волонтеры" начало работу 8 декабря, сообщил врио министра цифрового развития Тамерлан Буганов.

По его словам, ограничение посещения ТРЦ и заведений общепита людьми без QR-кода "направлены на сохранение здоровья и жизни людей". "Не под лозунгом, а с призывом: "Берегите здоровье!" проходят наши мероприятия в крупных торговых центрах столицы республики", - приводятся слова Буганова в публикации, размещенной сегодня на странице Минцифры Дагестана в Instagram.

Напомним, 25 ноября зампредседателя комитета Народного собрания по здравоохранению, труду и соцполитике Ильяс Мамаев выступил с отзывом на федеральный закон о введении обязательной системы QR-кодов. О том, что этот закон нарушает права людей, заявили председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев и глава "Российского конгресса народов Кавказа" Деньга Халидов. Они предложили главе Дагестана провести научно-экспертное обсуждение коронавирусных ограничений.

Законопроекты об использовании QR-кодов всколыхнули тлеющий протест против принуждения к вакцинации на всей территории России, в том числе на юге страны. Подробности об этом собраны в справке "Кавказского узла" "Предъявите QR-код: как протестуют на юге России".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Юрист счел необоснованными штрафы водителям маршруток в Дагестане", "Махачкалинцы поспорили с водителями маршруток о масочном режиме", "Жители Дагестана рассказали о сложностях от введения QR-кодов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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