Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

09 декабря 2021, 08:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря спасатели также вводили ограничения на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды. При этом запрет был отменен в тот же день вечером.

Ограничения на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге были введены в ночь на 9 декабря, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 00 часов 00 минут 09 декабря 2021 года до особого распоряжения", – уточнило ведомство сегодня на своем сайте.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08.00 мск 9 декабря, на въезд в Россию из Грузии свободен, на самом КПП видны два грузовика. На выезде из России в Грузию видна очередь из большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха составляет -4 градуса, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 10 декабря также ожидается снег, похолодает до -5 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.