Военно-Грузинская дорога. Фото: courtesy of Georgian Road Department

09 декабря 2021, 08:03

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря спасатели также вводили ограничения на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды. При этом запрет был отменен в тот же день вечером.

Ограничения на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге были введены в ночь на 9 декабря, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 00 часов 00 минут 09 декабря 2021 года до особого распоряжения", – уточнило ведомство сегодня на своем сайте.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08.00 мск 9 декабря, на въезд в Россию из Грузии свободен, на самом КПП видны два грузовика. На выезде из России в Грузию видна очередь из большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха составляет -4 градуса, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 10 декабря также ожидается снег, похолодает до -5 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Проезд через "Верхний Ларс" закрыт для всех машин", "Очередь на "Верхнем Ларсе" сократилась до 100 фур", "Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 декабря 2021, 08:53

09 декабря 2021, 07:29

  • Грузинская оппозиция возобновила акции за освобождение Саакашвили

    Около двух тысяч сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели 8 декабря акцию протеста около резиденции президента Грузии с требованием освободить Михаила Саакашвили. Не добившись встречи с Саломе Зурабишвили, они пригрозили перейти к более жестким формам протеста.

09 декабря 2021, 06:33

09 декабря 2021, 05:44

09 декабря 2021, 04:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи