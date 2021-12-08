Аналитики сочли наказанием за убеждения лишение Коровайного мандата депутата

08 декабря 2021, 22:32

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Решение о лишении Александра Коровайного мандата депутата Ейского райсовета назвали абсурдным и относящимся к политическим репрессиям депутаты из Славянска-на-Кубани и Краснодара Дмитрий Гарматюк и Александр Сафронов. Власть реагирует на не выгодную ей активность оппозиции, но ситуация с Коровайным сделала ему рекламу перед новыми выборами, указали журналисты Вячеслав Потапов и Андрей Гусий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Ейский районный совет лишил полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Основанием стало за нарушение антикоррупционного законодательства, факт которого сам Коровайный не признает. Формально инициатива исходит от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил 2 декабря Александр Коровайный. Сегодня он сообщил, что был лишен возможности ознакомиться с материалами проверки, на основании которой его лишили мандата депутата, и обжалует это решение в суде. Коровайный просил коллег отложить заседание для подготовки возражений, но члены совета проголосовали против.

Ранее, в сентябре, прокуратура добивалась снятия независимого Александра Коровайного с выборов в Госдуму. В ведомстве заявили, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и дискредитировал политику российских властей. Однако суд отказался принять этот иск. До этого, 6 августа, полицейские составили на Коровайного административный протокол за опубликованный в январе ролик в поддержку Навального. Коровайный указал тогда на абсурдность претензий силовиков: "Даже если считать, что Навальный тоже является экстремистом и про него вообще нельзя говорить сейчас, я даром предвидения не обладаю и не мог в январе 2021 года, когда записывал видео, сделать пометку об экстремизме".

Решение по Коровайному раскритиковали депутаты из Славянска-на-Кубани и Краснодара

Александра Коровайного лишили статуса на основании двух федеральных законов: №131 «О местном самоуправлении» и №273 «О противодействии коррупции», сообщил депутат совета Славянского городского поселения Дмитрий Гарматюк. Он отметил, что в 2019 году были приняты поправки в эти законы, и с тех пор каждый случай ошибки в декларации муниципального депутата должен рассматриваться индивидуально, в зависимости от тяжести нарушения.

Депутат обратил внимание на то, что, согласно законодательству, к депутату местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применено либо предупреждение, либо освобождение от должности в представительном органе, либо лишение мандата. При этом депутаты Ейского районного совета проигнорировали первые пункты закона, отказались от предупреждения и сразу лишили Коровайного полномочий.

«Конечно же, Александр не коррупционер, как и подавляющее большинство других депутатов органов местного самоуправления от абсолютно любых партий, которых лишили статуса. Еще раз напомню, 99% депутатов не получают зарплату, среди них большой процент предпринимателей. И именно поэтому были приняты поправки, предусматривающие такой вид наказания, как предупреждение», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Гарматюк.

Он считает, что, если нарушение, за которое Коровайного лишили мандата заключается именно в забытом нулевом счете, либо в лишних 100 или 1000 рублей годового дохода, то это «абсурдное решение».

Ранее Коровайный сообщил, что на него и независимых депутатов Екатерину и Александра Батуринцев пришла жалоба в прокуратуру. Автор заявления требовал проверить депутатские декларации. Прокуратура провела проверку, и ей показался подозрительным якобы не закрытый счет Коровайного от 1992 года. Информацию об этом счете прокуроры направили в управление по противодействию коррупции администрации Краснодарского края. "Официально никаких бумаг, где конкретно указано, какие у нас нарушения выявили, у меня нет. Но в телефонном разговоре руководитель этого управления спрашивал по поводу сберкнижки, которую на меня открывали родители в 1992 году. Но эту сберкнижку я закрыл в 2012 году, когда первый раз подавал документы на участие в выборах. Управление же утверждает, что счет не закрыт", - рассказал Коровайный. Еще одно нарушение, по мнению надзорных органов, - это перевод на карту Коровайного по просьбе знакомой небольшой суммы, которую он тут же снял и отдал ей. "Я эти средства, естественно, не указал, потому что там нужно не только сумму указать, но и отчитаться, что это за доход. Но доходом это не является, поэтому я ее не могу ни в какую строку поместить", - заявил Коровайный.

Разумная идея проверки доходов и имущества народных избранников все больше превращается в метод расправы с неугодными и критикующими власть депутатами, считает депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов.

«Когда закон принимали, подразумевалось, что коррупцию будут выявлять, а выявляют забытые счета 20-летней давности и крошечные суммы на них. Никак невозможно поверить, что в 1992 году Александру Коровайному родители дали «взятку» в 200 рублей, и это причина его репрессировать», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Александр Сафронов.

Депутат указал, что в мае этого года он и его коллега Игорь Азаров также подверглись давлению из-за своей деятельности, им запретили занимать должности в муниципальном парламенте до окончания срока полномочий. Сафронова отстранили от должности вице-спикера и председателя Комитета по образованию, вопросам семьи и детства думы Краснодара из-за выявленных незадекларированных счетов, на которых давно не хранились средства. При этом оба сохранили депутатские статусы, сообщил Сафронов. Депутат отметил, что решение своих коллег он и Азаров оспаривают в суде.

Лишение Коровайного полномочий Сафронов считает политическими репрессиями, расправой над независимыми депутатами и попыткой запугать всех остальных. «Я думаю, что сейчас все мы вне зависимости от политических убеждений должны высказать свое возмущение происходящим. Это не борьба с коррупцией, это репрессии и позорище. Безусловно, то, что сегодня произошло в Ейске - это политические репрессии и расправа. Позор тем, кто поддержал такое решение!» - заявил депутат.

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Лишение депутатского мандата за счет, который был закрыт в 2008 году, не похоже на объективную борьбу с коррупцией, считает замглавного редактора издания «Коммерсант-Кубань» Андрей Гусий. При этом, по его мнению, эта ситуация, которая сложилась между выборами в Госдуму и выборами в региональное заксобрание и Ейский районный совет, лишний повод привлечь внимание к персоне Коровайного.

«Достаточно посмотреть, сколько людей сегодня пришло Коровайного поддержать. Я думаю, что эта непонятная ситуация с лишением мандата, которая никак не укладывается в логику, сыграет Коровайному на руку. Сейчас ему дали повод объединить вокруг себя всех неравнодушных людей. Коровайный показал себя за это время как объективный депутат, не передергивающий повестку, достаточно разумно подходящий к вопросам, за счет этого у него хорошая поддержка населения и о нем хорошее мнение», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Гусий.

Сегодня к зданию администрации Ейского района пришло более 30 избирателей из числа жителей Ейска, рассказал ранее «Кавказскому узлу» Коровайный. По его словам, все собравшиеся хотели принять участие в сессии Совета районных депутатов и высказаться против отставки своего депутата, но их не пустили в здание администрации. Пройти на заседание удалось лишь десяти активистам, которые прибегли к уловке - представились сотрудниками администрации.

Попытки дискредитировать Коровайного только добавили ему очков, считает он. «Вроде только началась подготовка к выборам в законодательное собрание и Ейский районный совет, и у нас Коровайный стал, наверное, сейчас основной политической фигурой выборной кампании 2022 года. Пускай это сделано не его руками, но сейчас это единственный человек, к которому будет приковано внимание, к его действиям, в том числе и к размышлению, как поступить в следующем году, куда он будет баллотироваться», - отметил Гусий.

Он считает, что в 2022 году Коровайному необходимо баллотироваться не только в Ейский районный совет, но и в Законодательное собрание Кубани. При этом, по мнению Гусия, во время предвыборной кампании в Госдуму у Коровайного не хватило политического опыта, но он наработал систему агитаторов, а также увеличил ряды своих сторонников, поэтому региональные выборы ему по плечу. «Я не думаю, что исключение [из совета депутатов Ейского райсовета] сокращает шансы Коровайного куда-то переизбраться. Я бы сказал, что теперь шансы Коровайного повышаются, он стал действительно политической фигурой декабря в Краснодарском крае», - заключил Гусий.

Политические мотивы в решении коллег Коровайного о лишении его мандата депутата увидел главный редактор сетевого издания "За Краснодар" Вячеслав Потапов, который обратил внимание на то, что с требованием лишить Александра Коровайного депутатских полномочий в Ейский районный совет обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По мнению журналиста, губернатор Кондратьев "ставленник системы", при этом многие считают его публичные "заигрывания" с несистемной оппозицией искренним. "Всё это ему нужно исключительно чтобы использовать поддержку этой группы или невмешательство в происходящее. Неплохо, когда эта группа опосредованно получает от него ориентир для нападок на оппонентов. Это удобно. Несистемные экологи создают проблемы тем проектам и тем компаниям, которых в регионе не хочет видеть краевая власть. И не всегда это плохие проекты, а зачастую только противоречащие интересам чиновников", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Вячеслав Потапов.

Он отметил, что, когда активисты несистемной оппозиции начинают проявлять не выгодную власти активность, с ними быстро разбираются, а решения об отставке того или иного депутата на уровне губернатора принимаются по результатам анализа. "Представления готовят, как правило, по материалам, поступившим из правоохранительной системы. Я думаю, в отношении членов "Экологической вахты" и других членов краевого Совета по правам человека, которых он назначил в Совет, и которые находятся под следствием и судом, такие представления поступали. Но они продолжают работу в консультативном органе. А Коровайный лишился мандата. Следовательно, Кондратьев является заинтересованным лицом", - заключил Потапов.

Выборное законодательство не запрещает Коровайному участвовать в последующих выборных кампаниях, сообщил член совета движения «Голос»* Давид Канкия.

«С точки зрения закона, Коровайного лишили депутатского мандата за нарушение, которое он якобы допустил в ходе одной избирательной кампании, в ходе одного цикла, но это не значит, что у него есть какой-то запрет», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Давид Канкия.

По его словам, даже если депутата лишили полномочий, он вправе выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы всех уровней. «Законодательство о выборах никаких санкций не предполагает, там это все четко написано по статьям», - указал Канкия.

Он также считает, что относительно наказания Коровайному, речь идет о политических мотивах. «Очевидно, что природа решения в отношении Коровайного - его политическая мотивация», - заключил Канкия.

Ранее, комментируя ситуацию с Коровайным, он также указывал, что в следующем году Ейский районный совет должен быть переизбран, и "Единая Россия" имеет все шансы потерять в нем большинство. "Видимо, краевое политическое руководство во главе с губернатором крайне напугано такой перспективой и решило действовать на опережение так, как умеют - произволом и давлением", - высказал Канкия свое мнение в интервью «Кавказскому узлу».

Напомним, 6 декабря активистка Яна Антонова провела в Краснодаре одиночный пикет в поддержку Коровайного, назвав попытку лишить его мандата "беспределом". Она высказала уверенность в том, что Коровайного хотят лишить полномочий за активную работу с избирателями и как раз за борьбу с коррупцией.

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