ОНК Приморья подтвердила применение силы в колонии на фоне смерти уроженца Чечни

08 декабря 2021, 18:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заключенные в колонии Приморья, где умер уроженец Чечни Хусейн Адаханов, пожаловались на избыточное применение спецсредств в ходе спецоперации силовиков. Из официального заключения следует, что причиной смерти Адаханова стал повторный инфаркт, сообщил представитель ОНК.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что силовики избили заключенных в одной из колоний Приморья, после чего умер уроженец Чечни Хусейн Адаханов, отбывавший там наказание. В СИЗО и колонии была проведена спецоперация по пресечению экстремистской деятельности, заявило Управление ФСИН по Приморскому краю в ответ на сообщение правозащитников о беспорядках в исправительных учреждениях. При этом информацию о смерти выходца из Чечни Хусейна Адаханова после спецоперации силовиков ведомство не прокомментировало.

Спецоперация в колонии началась в 06.00 утра 3 декабря, сообщил правозащитник. По словам Осечкина, в результате спецоперации силовиков в колонии были избиты около 150 заключенных, серьезно пострадали 16 человек. В результате серьезных увечий и травм спустя сутки от сердечной недостаточности скончался уроженец Чечни Хусейн Адаханов, рассказал он. По его словам, Адаханову было 40 лет.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края посетили колонию, где умер Хусейн Адаханов и готовят заключение по итогам проверки, а также обращения в прокуратуру и управление Следкома.

"Вероятно, 9 декабря заключение будет отправлено председателю ОНК Чечни", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ОНК Приморья.

По его словам, как только поступила информация о случившемся, ОНК вплотную занялась этим инцидентом. "6 декабря мы узнали. 7 декабря с утра члены ОНК уже были в этой колонии и целый день провели в ней. И сегодня, 8 декабря, занимаемся тем, что пишем заключения и обращения, чтобы послать в Следком, прокуратуру, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в другие силовые ведомства и госорганы, которые могут принять срочные меры", - пояснил представитель ОНК Приморья.

Он указал, что обращения и заявления в госорганы будут направлены в связи с, "возможно, избыточным" применением силы и спецсредств против заключенных.

"По словам заключенных, которые обратились к членам ОНК, против них были применены избыточно спецсредства. На многих из заключенных были видны гематомы. Но ОНК не может дать правовую оценку уместности применения спецсредств, потому что по каждому случаю надо разбираться индивидуально. Мы не знаем, оказывали заключенные сопротивление или нет, и правомерно ли использовали спецсредства. Оценку должна дать прокуратура", - рассказал представитель ОНК.

Официальное медицинское заключение о смерти Адаханова гласит, что он "умер от повторного инфаркта", отметил он.

"Были ли на нём следы применения спецсредств, мы сообщать не будем, пока заключение не будет отправлено в ОНК Чечни и другие органы. Но погибший тоже находился в том отряде, где были применены спецсредства", - сообщил также представитель ОНК Приморья.

У общественных наблюдательных комиссий нет никаких особых правовых механизмов для того, чтобы требовать расследования происшествия, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

"Единственное право, которым обладают члены ОНК – это без разрешения, без предварительного уведомления посещать места принудительного содержания. На этом все их преимущества перед обычными гражданами исчерпываются", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Де юре обращения ОНК находятся на уровне заявления любого гражданина в органы о совершении преступления, хотя де факто неформально к таким обращениям относятся более серьезно, уточнил член СПЧ.

По его словам, такого рода случаи смерти заключенного могут расследоваться не региональным Следкомом, а полицейским следствием. "Если смерть не является следствием действий сотрудников уголовно-исправительной системы или их действия не очевидны, то дело может рассматривать полиция", - отметил Бабушкин.