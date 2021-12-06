06 декабря 2021, 20:13

Предприниматель проиграл апелляцию по делу о митинге против закрытия аксайских рынков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский областной суд оставил в силе наказание в виде двадцати часов обязательных работ предпринимателю, признав его виновным в организации митинга против закрытия аксайских рынков.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена. Проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела против главы Аксайского района Виталия Борзенко. Предприниматели с закрытых рынков проводили акции протеста и встречались с чиновниками, добиваясь открытия рынков, однако 25 июня суд удовлетворил требование прокурора о прекращении их работы. 24 ноября бывший директор рынка "Атлант" в Аксайском районе Александр Карпенко был задержан, а затем арестован на два месяца по подозрению в участии в преступной группировке, земельном мошенничестве и отмывании денег.

Ростовский областной суд сегодня рассматривал жалобу предпринимателя Ахмада Мелада Хашмата Халила на постановление по делу об организации несогласованного митинга 29 сентября на рынке "Атлант-Юг".

"Постановление Аксайского районного суда Ростовской области оставлено без изменений", - проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облсуда. Таким образом, предпринимателю не удалось оспорить наказание в виде двадцати часов обязательных работ за организацию митинга против закрытия аксайских рынков.

По версии полиции, 29 сентября с 15.37 по 15.42 мск на территории бывшего торгового комплекса "Атлант-Юг" на улице Промышленной в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области состоялось несогласованное публичное мероприятие в форме митинга с использованием информационных плакатов и лозунгов с целью обсуждения общественно значимых вопросов, в котором участвовало до 35 человек. Ахмад Мелад Хашмат Халил "организовал несогласованное публичное мероприятие, в ходе которого координировал действия иных участников протестной акции", говорится в опубликованном на сайте суда постановлении. Предприниматель вину не признал и указал, что "лишь принимал участие в митинге, организатором которого не являлся".

Дело Ахмада Мелада Хашмата Халила стало как минимум седьмым делом в отношении выступавших на акциях протеста против закрытия аксайских рынков. Так, предприниматель Лейла Ахмедова была признана виновной в попытке перекрыть федеральную автодорогу "Северный подъезд к Ростову-на-Дону" около рынка "Овощной" 28 апреля. Ростовский областной суд 29 июля утвердил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Предприниматели Лейла Пасейшвили, Мир Абуль Касим Хосейни, Ростислав Грибенюков и Александр Коробков были признаны виновными в участии 28 мая в несогласованном с властями собрании, в ходе которого выступали перед собравшимися с использованием микрофона. Каждому из них было назначено 40 часов обязательных работ, Ростовский областной суд утвердил эти решения.

Предприниматель Анжелика Щекина 12 октября была оштрафована Аксайским районным судом Ростовской области на 20 тысяч рублей за то, что 28 сентября в интернет-мессенджере WhatsApp в группе "Открытая трибу…" с численностью участников 2077 человек разместила информацию с призывом принять участие 29 сентября в несогласованном публичном мероприятии, говорится в постановлении на сайте суда. Она не стала обжаловать решение суда.

Примечание:

"Карим Бабаев задержан по делу об аксайских рынках", "Путин не отреагировал на жалобы ростовских предпринимателей", "Прокуратура потребовала передать земли аксайских рынков муниципалитетам".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 декабря 2021, 22:29

  • Ингушские активисты утратили надежду на справедливость

    Приговоры для семи обвиняемых по делу об экстремистском сообществе после протестов в Магасе будут обвинительными, уверены сами подсудимые. Родные и близкие выразили надежду, что обвиняемым назначат меньшие сроки, чем запросило гособвинение.

06 декабря 2021, 22:25

06 декабря 2021, 22:15

  • Полиция сорвала акцию против QR-кодов в Шахтах

    Силовики пресекли первую попытку 15 жителей Шахт записать возле спортивного комплекса "Артёмовец" видеообращение к депутатам Госдумы против введения QR-кодов. Активисты разделились на группы, после чего шестерым из них удалось записать свое обращение в другом месте.

06 декабря 2021, 21:16

  • Правозащитники оценили угрозу для жизни Халитова после заявлений его родных

    Видеообращения братьев и отца живущего в Турции блогера Хасана Халитова сделаны под давлением, чеченские власти используют семью для запугивания своих критиков, отметили Олег Орлов и Екатерина Сокирянская. Высказанная отцом Халитова угроза развязывает руки любому человеку, уверена Светлана Ганнушкина. Высказывание отца можно интерпретировать как разрешение на убийство блогера, считает представитель Telegram-канала 1Adat.

06 декабря 2021, 20:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи