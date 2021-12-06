Предприниматель проиграл апелляцию по делу о митинге против закрытия аксайских рынков

06 декабря 2021, 20:13

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Ростовский областной суд оставил в силе наказание в виде двадцати часов обязательных работ предпринимателю, признав его виновным в организации митинга против закрытия аксайских рынков.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена. Проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела против главы Аксайского района Виталия Борзенко. Предприниматели с закрытых рынков проводили акции протеста и встречались с чиновниками, добиваясь открытия рынков, однако 25 июня суд удовлетворил требование прокурора о прекращении их работы. 24 ноября бывший директор рынка "Атлант" в Аксайском районе Александр Карпенко был задержан, а затем арестован на два месяца по подозрению в участии в преступной группировке, земельном мошенничестве и отмывании денег.

Ростовский областной суд сегодня рассматривал жалобу предпринимателя Ахмада Мелада Хашмата Халила на постановление по делу об организации несогласованного митинга 29 сентября на рынке "Атлант-Юг".

"Постановление Аксайского районного суда Ростовской области оставлено без изменений", - проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облсуда. Таким образом, предпринимателю не удалось оспорить наказание в виде двадцати часов обязательных работ за организацию митинга против закрытия аксайских рынков.

По версии полиции, 29 сентября с 15.37 по 15.42 мск на территории бывшего торгового комплекса "Атлант-Юг" на улице Промышленной в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области состоялось несогласованное публичное мероприятие в форме митинга с использованием информационных плакатов и лозунгов с целью обсуждения общественно значимых вопросов, в котором участвовало до 35 человек. Ахмад Мелад Хашмат Халил "организовал несогласованное публичное мероприятие, в ходе которого координировал действия иных участников протестной акции", говорится в опубликованном на сайте суда постановлении. Предприниматель вину не признал и указал, что "лишь принимал участие в митинге, организатором которого не являлся".

Дело Ахмада Мелада Хашмата Халила стало как минимум седьмым делом в отношении выступавших на акциях протеста против закрытия аксайских рынков. Так, предприниматель Лейла Ахмедова была признана виновной в попытке перекрыть федеральную автодорогу "Северный подъезд к Ростову-на-Дону" около рынка "Овощной" 28 апреля. Ростовский областной суд 29 июля утвердил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Предприниматели Лейла Пасейшвили, Мир Абуль Касим Хосейни, Ростислав Грибенюков и Александр Коробков были признаны виновными в участии 28 мая в несогласованном с властями собрании, в ходе которого выступали перед собравшимися с использованием микрофона. Каждому из них было назначено 40 часов обязательных работ, Ростовский областной суд утвердил эти решения.

Предприниматель Анжелика Щекина 12 октября была оштрафована Аксайским районным судом Ростовской области на 20 тысяч рублей за то, что 28 сентября в интернет-мессенджере WhatsApp в группе "Открытая трибу…" с численностью участников 2077 человек разместила информацию с призывом принять участие 29 сентября в несогласованном публичном мероприятии, говорится в постановлении на сайте суда. Она не стала обжаловать решение суда.