Антонова провела пикет в поддержку ейского депутата Коровайного

06 декабря 2021, 16:19

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Власти пытаются лишить мандата независимого депутата Ейского районного совета в отместку за его борьбу с коррупцией, заявила активистка Яна Антонова на одиночном пикете в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", комиссия Ейского районного совета рекомендовала депутатам лишить их коллегу Александра Коровайного полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Формально инициатива исходит от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил Коровайный. Вопрос о лишении Коровайного полномочий будет рассматриваться 8 декабря.

Яна Антонова вышла сегодня к зданию администрации Краснодарского края с плакатом: "Позор Вениамину Кондратьеву за лишение полномочий Александра Коровайного". По словам активистки, она простояла там час, при этом представители краевых властей к ней не вышли.

"Лишение полномочий депутата Коровайного, у которого машины даже нет, только велосипед, за коррупцию - это беспредел!" - заявила Антонова корреспонденту "Кавказского узла". Она уверена, что Коровайного хотят лишить полномочий за активную работу с избирателями и как раз за борьбу с коррупцией.