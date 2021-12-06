06 декабря 2021, 16:19
Антонова провела пикет в поддержку ейского депутата Коровайного
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Власти пытаются лишить мандата независимого депутата Ейского районного совета в отместку за его борьбу с коррупцией, заявила активистка Яна Антонова на одиночном пикете в Краснодаре.
Как писал "Кавказский узел", комиссия Ейского районного совета рекомендовала депутатам лишить их коллегу Александра Коровайного полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Формально инициатива исходит от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил Коровайный. Вопрос о лишении Коровайного полномочий будет рассматриваться 8 декабря.
"Лишение полномочий депутата Коровайного, у которого машины даже нет, только велосипед, за коррупцию - это беспредел!" - заявила Антонова корреспонденту "Кавказского узла". Она уверена, что Коровайного хотят лишить полномочий за активную работу с избирателями и как раз за борьбу с коррупцией.
Ранее, в сентябре, прокуратура добивалась снятия независимого депутата Ейского районного совета Александра Коровайного с выборов в Госдуму. В ведомстве заявили, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку Навального и дискредитировал политику российских властей. Однако суд отказался принять этот иск. 6 августа полицейские составили на Коровайного административный протокол за опубликованный в январе ролик в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Коровайный счел это попыткой помешать его выдвижению кандидатом в депутаты Госдумы и указал на абсурдность претензий силовиков. "Даже если считать, что Навальный тоже является экстремистом и про него вообще нельзя говорить сейчас, я даром предвидения не обладаю и не мог в январе 2021 года, когда записывал видео, сделать пометку об экстремизме", - указал Коровайный.
Автор: Валерия Феденёва источник: корреспондент "Кавказского узла"