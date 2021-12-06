Возобновлена подача тепла в дома жителей Невинномысска

06 декабря 2021, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ремонтные бригады устранили последствия аварии на теплотрассе, после которой более 17 тысяч жителей Невинномысска остались без отопления и горячей воды, сообщили в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", поздно вечером 4 декабря более 17 тысяч человек в Невинномысске остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

Ремонтные бригады завершили работы по восстановлению теплотрассы в Невинномысске, после чего приступили к заполнению системы теплоносителем, информировало вечером 5 декабря онлайн-издание "Победа 26" со ссылкой на управление МЧС по Ставропольскому краю.

Порыв произошел на двух участках тепловой сети, авария устранена, производится отладка подачи тепла жителям, передал вечером 5 декабря на своем сайте региональный телеканал "Свое ТВ".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Невинномысске +8 градусов, переменная облачность, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 6 декабря также прогнозируется облачная погода, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.