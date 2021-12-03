Жители Ингушетии заявили о проволочке с жалобой на избиение подростков силовиком

03 декабря 2021, 17:14

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Сотрудник силовой структуры избил в Магасе двух несовершеннолетних, возвращавшихся домой на такси, а следствие не возбуждает уголовное дело, несмотря на зафиксированные следы побоев, заявили родственники подростков.

Глава ингушского управления Следкома Андрей Коновод еще 24 ноября принял родственников избитых подростков, но никаких действий после этого не предпринималось, заявил житель Ингушетии Аслан Албочагиев, который приходится дядей одному из несовершеннолетних. "Коновод на встрече дал номер телефона своего помощника и его номер, сказали позвонить 29 ноября. Я звонил несколько дней, но на звонки не отвечали. Жалобы наши игнорируют, результаты рассмотрения жалобы и заявления не сообщают, хотя все сроки по рассмотрению жалоб прошли", - сказал Аслан Албочагиев корреспонденту "Кавказского узла".

В распоряжении "Кавказского узла" есть письмо и.о. начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Ингушетии Г. А. Гадаборщева прокурору Магаса Б. Шадиеву матери одного из подростков и уполномоченной по правам ребенка Зареме Чахкиевой от 22 ноября, в котором Гадаборщев требует о Шадиева не позднее 24 ноября уведомить заявителя и уполномоченного по правам ребенка о результатах рассмотрения обращения.

По словам Албочагиева, инцидент произошел поздно вечером 10 ноября. Двое 17-летних двоюродных братьев вызвали в Магасе такси, чтобы поехать домой. По дороге их, нарушив правила, обогнала легковушка. Затем такси остановили на выездном посту. Пока постовой общался с водителем, к машине подошел мужчина в гражданской одежде. Он вышел из той самой машины, которая обогнала такси. Человек назвал свои имя и фамилию, попросил подростков выйти из машины, отвел их в сторону бетонных ограждений и стал обыскивать. Найдя в кармане одного из подростков лимон, который тот купил для своего дяди, лечившегося от простуды, мужчина начал кричать и угрожать подкинуть им психотропный препарат "Лирика".

У этого человека при виде лимона могла возникнуть ассоциация с наркотиком, который имеет схожее название, предположили в Фонде имени Андрея Рылькова*, который занимается помощью наркоманам. При этом представитель фонда указал корреспонденту "Кавказского узла", что российские наркопотребители не используют лимон ни для употребления наркотиков, ни для снятия "похмельного" синдрома.

Обыскав подростков, мужчина начал бить их, утверждает Албочагиев. Он процитировал слова одного из подростков: "Стал наносить мне удары по лицу, тем самым разбив мне нижнюю губу. Стал наносить удары в области груди и живота, от которых я почувствовал сильную боль в груди, не мог дышать, и в этот момент мне стало плохо".

Когда другому подростку позвонила его мать, мужчина отнял у него телефон, чтобы проверить, кто звонит. Несовершеннолетние попросили силовиков на посту успокоить этого человека. По словам Албочагиева, те ответили: "Делайте все, что он скажет". Силовики пояснили, что этот человека также является сотрудником силовой структуры. При этом, как указал впоследствии один из подростков в заявлении, направленном в полицию, полицейский сказал бившему подростков мужчине, что те не опасны и "ничего из себя не представляют". В итоге мужчина велел подросткам уезжать и больше не приезжать в Магас, говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Подростки сняли побои в больнице. В справке, выданной одному из подростков в Детской республиканской клинической больницей Ингушетии, говорится об ушибе ушной раковины, ране на нижней губе, тупой травме живота. У другого подростка, согласно аналогичной справке, "костно-травматической патологии не выявлено". Копии обеих справок имеются в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Аслана Албочагиева, следы побоев уже зажили. Но, как отмечалось в заявлении матери одного из подростков на имя руководителя следственного управления Следкома по Ингушетии, у ее сына "с того дня появилась бессонница, чувство страха, он стал замкнутым, никуда не выходит, у него какая-то тревога". У второго подростка, согласно заявлению его матери на имя Андрея Коновода, также "чувство тревоги и бессонница".

Албочагиев затруднился назвать точную причину давления на подростков. Однако он предположил, что это связано с осквернением могилы его брата. "Год назад убили моего брата, ехавшего из мечети, а месяц назад кто-то разорил его могилу. Мы стали говорить об этом. Возможно, кому-то это не понравилось", - отметил он.

В заявлении одного из подростков и обеих матерей подростков говорится, что избивавший несовершеннолетних мужчина также "задевал их чувства, оскверняя имя святого шейха устаза Батал-хаджи Белхороева".

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Его последователей, обединенных в братство Батал-хаджи, называют баталхаджинцами, или белхароевцами, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Родители подростков обратились и к республиканскому уполномоченному по правам ребенка Зареме Чахкиевой. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что передала жалобу в прокуратуру республики и в Следком. По ее данным, сейчас проводится доследственная проверка по этому делу. "Надеюсь, что виновный понесет наказание", - сказала Чахкиева.

* организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.