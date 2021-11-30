Географы оценили роль советских карт в решении пограничного спора Армении и Азербайджана

30 ноября 2021, 20:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Карта Азербайджана на сайте ООН, на которую сослалась журналистка Хадиджа Исмайлова, призвав учитывать ее при определении армяно-азербайджанской границы, соответствует советским мелкомасштабным картам, сообщил Алексей Гуня. Наиболее точные карты того времени составлял Генштаб, и Россия готова их предоставить Армении и Азербайджану, указал Николай Силаев. Карты прошлых лет могут быть использованы лишь как дополнительный инструмент в решении спора, считает Александр Панин.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова призвала учитывать международное право при определении армяно-азербайджанской границы, сославшись на карту Азербайджана, опубликованную на сайте ООН. Пользователи соцсети в комментариях поспорили об актуальности карты, а азербайджанские аналитики поддержали позицию Исмайловой.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, линия которой не определена со времен распада СССР. В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Последние боевые потери обе стороны понесли 16 ноября. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Карта Азербайджана на сайте ООН соответствует мелкомасштабным картам СССР, обозначающим границы республик Советского Союза, сообщил старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

«В целом внешние границы на карте соответствуют советским мелкомасштабным картам без внутреннего административного деления»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт.

Но, указал он, по этой карте нельзя судить о последних приграничных обострениях. «Она (карта) слишком общая, а пограничные стычки укладываются в масштабы нескольких километров», - отметил Гуня.

Последние полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Над какими территориями непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль в итоге этих боев, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Как картограф он также отметил такую деталь, как анклавы. «На этой карте анклавы обозначены так, как в советское время. В настоящее время анклавы принадлежат фактически государствам, в которых они вкраплены островками. Решение вопроса об обмене анклавов формализует фактическую принадлежность», - пояснил Гуня.

По его словам, для демаркации границ нужны крупномасштабные карты. «Детали проявляются уже на картах масштаба 1:100 000 и крупнее. Эти карты есть, они, я думаю, уже задействуются в переговорах о границах», - подчеркнул Гуня.

Наиболее точные карты и описания административных границ союзных республик бывшего СССР составил советский Генштаб, сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Путин уже сказал, что самые точные карты СССР, и не только СССР, создавались в советском Генштабе. Они и сейчас хранятся в российском Генштабе. Но Россия готова предоставить эти карты. В заявлении трех лидеров 26 ноября было сказано, что стороны создают комиссию по делимитации и демаркации границы при консультативной помощи РФ. А консультативная помощь - это как раз карты и другая информация о том, как проходила и была устроена граница между Азербайджаном и Арменией», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Николай Силаев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин 26 ноября провели в Сочи переговоры. Они договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха. После сочинской встречи армянские аналитики заявили, что эти переговоры не повлекут важных последствий, но они подготовили площадку для дальнейшего диалога. Вектор, заложенный в Сочи, соответствует планам властей Азербайджана, а главным результатом переговоров будет форсирование разблокировки коммуникаций в Карабахе, полагают их азербайджанские коллеги.

По его мнению, хотя, по-видимому, других более точных карт нигде нет, но и по картам советского Генштаба есть ряд вопросов. «Когда в советское время устанавливали границы Армении и Азербайджана, их вряд ли устанавливали в соответствие с требованиями точности делимитации, которые применяются для межгосударственных границ. Были описания границ по географическим координатам. Например, от точки такой-то 100 км по фарватеру такой-то реки. Оттуда на север 5 км до вершины такой-то, оттуда по горному хребту и т.д. И с таким описанием согласовывали карту. Но непонятно, насколько такие описания в советское время были точными. И насколько точной была сама карта, на которой это фиксировалось. Но определённо те карты, что есть в России, которые остались от советского Генштаба, мелкомасштабные и наиболее точные. Но их всё равно нужно связать с географическим описанием», - отметил Силаев.

Эксперт затруднился сказать, откуда взялась карта Азербайджана на сайте ООН и что стало её источником. «Кто её рисовал? Какие-то структуры ООН? Или власти Азербайджана, для того, чтобы прислать её после присоединения Азербайджана к ООН. Каков её статус? Может ли она выступать в качестве правоустанавливающего документа», - задался вопросом он.

По словам Силаева, в целом правоустанавливающими документами по границам становятся разные межгосударственные соглашения. «Имеется, например, соглашение о создании СНГ, которое и предполагало признание административных границ союзных республик СССР государственными. Но с тех пор большинство стран бывшего Советского Союза вели и продолжают вести долгие переговоры о границах. К примеру, есть спор между Азербайджаном и Грузией по поводу границ в районе монастыря Давид Гареджи. Это, несмотря на то, что между Грузией и Азербайджаном отношения хорошие, и границы были проведены по советским админграницам. Но спор идёт, и он заключается в том, где должна проходить госграница – по хребту или по подножью хребта. Если граница проходит по вершине хребта, то монастырь делится на две части между двумя странами. Если по подножью хребта со стороны Азербайджана, то весь монастырь - на грузинской стороне», - пояснил Силаев.

Наряду с этим, по его мнению, существует также проблема анклавов. «Какие-то сёла армянские были на территории Азербайджана, а какие-то азербайджанские сёла - на территории Армении. Административная подчинённость была различной. Не всегда армянские сёла принадлежали Армении, а азербайджанские – Азербайджану. Как теперь поступать с этими анклавами? Наверно, надо передвигать границу в этих местах, чтобы никто не был обижен, и всем досталось поровну. Но это тоже предмет спора, который нужно обсуждать. Эту проблему не решит никакая универсальная карта. Огромную работу по демаркации границ надо делать с начала», - резюмировал Силаев.

Никакие самые точные советские, царские или другие карты не будут окончательным решением споров, считает доцент кафедры картографии и геоинформатики Института наук о Земле, советник ректора Северо-Кавказского федерального университета Александр Панин.

«Каждая из сторон найдёт новые аргументы в свою пользу, в том числе и картографические. Картография используется как дополнительный инструмент в споре», - корреспонденту «Кавказского узла» он.

Панин отметил, что в картографии некоторые видят «сакральное знание», хотя это по сути политический акт. «Картографию воспринимают как некое сакральное знание, каковым оно в общем-то не является. Решение не картографическое, а политическое. Картография лишь больше усложнит задачу. Судя по тому, что наблюдаю такого рода споры по границам, картография усиливает споры», - сказал он.

По мнению Панина, история определения современных границ Армении и Азербайджана будет проходить рандомно. «Будут производиться какие-то действия, в том числе, возможно, и военные. Но сейчас такого пока нет. А картография сама по себе политический акт. Как только вы нарисовали карту - уже совершили политическое действие», - подчеркнул он.