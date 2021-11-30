Власти Грузии объявили об ограничениях для игорного бизнеса

30 ноября 2021, 13:03

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Законопроект об ограничениях для игорного бизнеса поступит в парламент Грузии в декабре. В нем речь идет о введении повышенного налога, запрете на рекламу и создании базы данных жителей, которым запрещено принимать участие в азартных играх, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии ранее неоднократно потребовали ввести ограничения для игорного бизнеса. Так, 23 декабря 2019 перед зданием Министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии прошла акция против азартных игр, участники которой потребовали запретить рекламу казино, создать реабилитационные клиники для лудоманов и увеличить разрешенный для азартных игр возраст до 25 лет.

Власти Грузии приняли решение ввести для игорного бизнеса в интернете налог, размер которого составит около 70%. Также будет заведена база данных "черный список" игроков, а реклама азартных игр на ТВ, зарубежных и грузинских сайтах окажется под запретом, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, также будет повышен возрастной ценз до 25 лет, при этом в "черном списке" могут оказаться около миллиона жителей Грузии. Тогда как всего население страны составляет около 3,5 миллиона человек. "Это социально незащищенные люди, которым помогает государство. А также те люди, которые обращаются в службу доходов для самоограничения. Как и было обещано, мы представим новый регламент игорного бизнеса, который подготовил министр финансов", – привело на своем сайте 29 ноября правительство Грузии цитату Гарибашвили, перевод которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Законопроект поступит на обсуждение в парламент страны в декабре. "Соответствующая законодательная инициатива будет внесена в парламент в декабре. Мы, конечно, вместе с парламентом будем интенсивно работать над этим вопросом", – сказал Гарибашвили.

В Грузии необходимо запретить игорный бизнес, считает основатель движения "Матери против азартных игр" Тамар Джапаридзе. "Мы поддерживаем инициативу этого законопроекта. Все перечисленные пункты, поверьте, рассчитаны на благополучие жителей страны. Мы должны быть мобилизованы для защиты и регулирования игорного бизнеса на законодательном уровне. Игорный бизнес, оставленный без правил, тормозит экономику страны", – сказала 29 ноября в эфире телеканала "Рустави-2" Джапаридзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Уроженка Грузии Наталья рассказала, что много лет работает в Швейцарии помощницей по хозяйству. Практически все деньги, которые она зарабатывает, отправляет в Грузию мужу и сыну. Но каждый раз, приезжая в отпуск, сталкивается с тем, что пропадают ценные вещи и одежда, которую Наталья пересылает из Швейцарии. "Сын не работает, а все деньги потрачены на азартные игры. Ну, что я могу сделать, это мой сын", – пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла". Она добавила, что сын страдает лудоманией несмотря на наличие нескольких детей.

Жительница Тбилиси на условиях анонимности рассказала, что осенью 2010 года ее семья была выселена из дома после того, как банк выставил его на торги, и он был продан. Женщина осталась на улице с двумя детьми, поскольку дом был оформлен на соседа, а он имел пристрастие к азартным играм. "Он взял большой кредит под залог дома. Не смог выплатить кредит и его семью и пожилых родителей выселили просто на улицу по требованию банка", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что позже ее саму и ее двух детей приютила у себя родственница.

"Кавказский узел" также писал, что 29 октября 2019 года, спустя пять дней поисков, был найден мертвым оператора грузинского "Первого канала" Сандро Берадзе. 2 ноября в Тбилиси прошла акция протеста, на которой родственники погибшего рассказали, что Берадзе называл свою жизнь адом из-за зависимости от азартных игр. Участники акции также потребовали запретить рекламу азартных игр в стране.