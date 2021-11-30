Петиция в защиту "Мемориалов"* набрала за сутки более 2,5 тысячи подписей

30 ноября 2021, 12:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петиция с требованием не допустить ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* набрала за сутки 2510 подписей, и общее их число достигло 117 668.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября, после подачи исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала", на сайте Change.org была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. К 11.50 мск 29 ноября петиция набрала 115 158 подписей.

8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. На нем защита попросила вызвать экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра, но суд отклонил ходатайство. Учительница математики и переводчик, привлеченные для психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска, некомпетентны и не являются экспертами, заявил адвокат Михаил Бирюков. 11 ноября Верховный суд России уведомил также "Международный Мемориал" (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 25 ноября в Верховном суде России начался процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала"*, следующее заседание назначено на 14 декабря.

К 12.25 мск 30 ноября петиция "Руки прочь от «Мемориала»!", размещенная на сайте Change.org, набрала 117 668 подписей. Таким образом, их число увеличилось на 2510.

Напомним, суд рассматривает "Международного Мемориала" формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, заявил после заседания суда правозащитник Олег Орлов. Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты.

Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Кто еще выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.