Пациентка под Волгоградом угрожала врачу пистолетом из-за очереди

30 ноября 2021, 12:08

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Жительница Иловлинского района угрожала терапевту в местной поликлинике стартовым пистолетом после того, как он потребовал от нее не выражаться нецензурно из-за очереди. Задержанной грозит до двух лет заключения, сообщили в областном МВД.

По версии следствия, ранее судимая 36-жительница одного из сел Иловлинского района Волгоградской области пришла в поликлинику на прием к 50-летнему врачу-терапевту. Она стала нецензурно выражаться, не желая стоять в очереди.

"Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать убийством медицинскому работнику. Восприняв реально её намерения, доктор обратился в полицию", – сообщило сегодня на своем сайте МВД по Волгоградской области

Сельчанка была задержана и раскаялась в содеянном. Экспертиза установила, что изъятый у нее стартовый пистолет непригоден для стрельбы. Задержанной вменяется часть 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством", сказано в сообщении. "За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", – уточнило ведомство.

Комментариев от задержанной жительницы Волгоградской области или ее адвокатов относительно информации МВД по региону не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября 2019 года был подвергнут дисциплинарному взысканию врач-психиатр, который оскорбил ЛГБТ-активиста.