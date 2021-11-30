Уничтожение деревьев в Хамышках привлекло внимание к проблеме сохранения черкесских садов

30 ноября 2021, 00:57

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Четыре груши и две яблони возрастом около 300 лет вырублены в поселке Хамышки, это остатки черкесских садов, сообщил глава Русского географического общества в Адыгее Игорь Огай. Черкесские лесосады и растущие в них плодовые деревья уникальны, их необходимо сохранить, заявили ученые.

Руководитель адыгейского отделения Русского географического общества Игорь Огай побывал в поселок Хамышки после сообщений местных жителей о том, что вырублены ценные фруктовые деревья возрастом около 300 лет. На частном участке, где началось строительство жилого дома, было срублено четыре черкесские груши и две яблони, но застать хозяина земли не удалось, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы сейчас ведем учет старых черкесских деревьев с прививками. На дикую грушу была сделана прививка культурного растения. Черкесы делали это в лесах, такие места называются лесосады. В южной части республики в горной местности их было довольно много. Мы сейчас ведем учет, чтобы их (деревья) сохранить. Этим грушам 200-300, 400 лет, но они цветут и плодоносят. Это уникально, нигде такого нет, чтобы делали такие прививки и чтобы груша так долго плодоносила», - рассказал Огай. Он отметил, что это большая потеря для истории, потому что таких деревьев осталось немного, но их продолжают уничтожать - скорее всего, от незнания.

«Мы подали заявление в управления охраны памятников и охраны природы Адыгеи, чтобы они подняли вопрос о включении деревьев в перечень природного и культурного наследия. Если они будут включены в состав памятников, то уже будет сложнее их вырубить, это будет учет. И в будущем мы планируем добиться занесения их в список памятников ЮНЕСКО», - рассказал Огай.

Сколько сохранилось черкесских плодовых деревьев в Адыгее, точно неизвестно, так как их перепись только началась, а раньше охраной деревьев никто не занимался, пояснил он. Часть сортов черкесских яблонь и груш уже утеряна, удалось лишь сохранить некоторые осенне-зимние сорта яблок, например, агуемий ("розмарин черкесский"), гошомий ("яблоко княжны"), шесть сортов груш, например, бжихакуж ("зимняя черкесская"), хутема ("бергамот черкесский"), сказал Огай.

Есть описание почти всех старинных сортов плодовых деревьев, которые произрастали на Кавказе, но наиболее ценилась у черкесов груша, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист в области сельского хозяйства. Использовали ее древесину, готовили сладости и компоты, а река Куржипс переводится с черкесского как "грушевая вода", сказал он. Грушевый компот из дички считается национальным напитком, отметил ученый. Груша имела сакральное значение из-за длительного плодоношения и символизировала жизнь, сказал он.

Каждый черкес, который шел в лес на охоту, должен был взять с собой три стрелы и ветку груши или яблони для прививки, рассказал эксперт. По одной из версий, черкесские деревья могут несколько веков расти и плодоносить из-за плодородного слоя голубой глины в горах, который является источником азота, калия, основных микроэлементов, сказал он.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Адыгейского института гуманитарных исследований Самир Хотко считает большой потерей уничтожение древних черкесских деревьев. 300 лет - это предельный возраст для кавказской груши местной породы, которая растет в лесу, в садах они живут существенно меньше, отметил он. У деревьев черкесской яблони обычно предельный возраст в лесосадах составляет 150 лет, сказал Хотко.

Лесосады - это явление, присущее для Северо-Западного Кавказа, отметил он. "Природа сама так распорядилась, что много плодовых эндемичных деревьев. У нас лес насыщен плодовыми деревьями. И северный, и южный склон от долины Лабы и долина Белой, и на запад, до Анапы, и южный склон до Абхазии такие», - рассказал Хотко корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что не везде на Кавказе растут плодовые деревья: в центральной части ущелья холодные из-за ледников, там не вызревают груши и яблоки. «Наш климат отмечали Вавилов, Мичурин, Жуковский и ряд других ученых. Сам ландшафт предполагал, что местные этнические сообщества культивируют сады, особенно такой феномен, как лесосад [...] Абхазо-адыгским этносам Северо-Западного Кавказа было присуще знание климатических условий, ветров, морских туманов, как все это взаимодействует», - рассказал Хотко. У них была возможность подобрать наиболее приемлемые методы хозяйствования, отобрать сорта культур, сказал он.

«Продукция черкесских садов пользовалась спросом особенно после Кавказкой войны. Огромное количество ученых посетило наш регион, известных российских агрономов, масса работ вышла в конце 19-начале 20-го века, изучали опыт хозяйствования», - рассказал Хотко.

Кавказская война, которая началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

В архивных документах говорится о том, что генералы, которые командовали соединениями войск на Кавказе в 1864-65 годах, не только признавали ценность адыгского земледельческого и садоводческого обществ, но и подселяли в станицы семьи адыгов в качестве «учителей» в сфере земледелия и «проводников в местную жизнь», сказал он.

«Важная часть адыгского историко-культурного развития содержит знания о том, как нужно работать на земле. Садоводство, полеводство и скотоводство было на высоком уровне», - отметил Хотко. Ученый рассказал, что у черкесов был культ деревьев, и не только плодовых. "Были священные рощи. За разными фамилиями и родами были закреплены определенные виды деревьев. Черкесы понимали, что лес нужно беречь как гарантию продовольственной безопасности и целостности хрупкого ландшафта. Потому что у черкесов было об этом практически научное представление, хотя науки еще не было", - сказал он.

В промышленном садоводстве сейчас использовать черкесские сорта плодовых деревьев нецелесообразно, поскольку они медленно растут и вырастают очень высокими, что затрудняет сбор урожая, считает ученый. «Долго ждать урожая, но он будет великолепен. Черкесские сорта сказочно урожайные, до полутора тонн с дерева. После Кавказской войны казачье, русское и греческое население эксплуатировало старые черкесские сады не глядя, а когда увидели, до какой степени это важный источник продовольствия, витаминов, стали заботиться», - рассказал Хотко.

По его словам, из фруктов делали сухофрукты, продавали их в равнинные станицы, меняли на хлеб. "Многие плодовые деревья черкесских сортов, которые сейчас растут в Адыгее, посажены казаками. Они были утеряны во время гражданской войны, раскулачивание тоже ударило по сохранности этого наследия", - заключил Хотко.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года активисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) высадили 600 деревьев вдоль трассы в Кошехабльском районе Адыгеи. Защитную полосу длиной 550 километров экологи создали у Дмитриевского сельского поселения в рамках пилотного проекта по восстановлению лесополос.