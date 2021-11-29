Обвиняемые члены Семьи Арашуковых в суде г. Ставрополя. Фото: кадр видео "Россия 24" https://yandex.ru/video/preview

29 ноября 2021, 20:42

Арашуковы в суде отказались признать вину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мосгорсуд с участием коллегии присяжных начал слушать дело Рауля и Рауфа Арашуковых. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец отказались в суде признать себя виновными.

Как писал "Кавказский узел", следователи считают Арашуковых причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 лицам. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашукова и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным. Суд с августа долго не мог завершить отбор присяжных. Только 19 ноября, с шестой попытки, ему это удалось.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и несколько других фигурантов дела отказались признать вину в убийствах и других инкриминируемых им преступлениях на первом судебном заседании Мосгорсуда по существу дела, сообщил со ссылкой на одного из участников процесса сегодня ТАСС.

"Сегодня прокурор зачитала обвинительное заключение, после чего отношение к нему высказали обвиняемые и адвокаты. Вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе. Все остальные, включая Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, вину не признали", - процитировало участника процесса агентство.

Информацию о том, что Рауф Арашуков не признает вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, подтвердила и его адвокат Анна Ставицкая. "Сегодня обвинение и защита выступили со своим вступительным словом. Рауф Арашуков заявил о своей невиновности. Мы также заявили, что доказательств его вины нет, и что мы даже с помощью доказательств обвинения докажем, что его обвинение несостоятельно", - процитировал Анну Ставицкую "Интерфакс".

Рауль Арашуков так же, как и его сын, заявил в суде, что не признает вину, сообщила адвокат. По ее словам, на следующем заседании суда стороны начнут допрашивать потерпевших.

Мосгорсуд продолжит рассматривать уголовное дело в отношении Арашуковых 30 ноября, сообщило со ссылкой на пресс-службу суда  РАПСИ.

На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых". 

Примечание:

"Аналитики назвали системной проблему с газификацией в Карачаево-Черкесии", "Глава компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" взят под домашний арест", "Рауф Арашуков добился разрешения на звонок супруге".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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