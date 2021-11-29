Число подписей под петицией в защиту "Мемориалов"* превысило 115 тысяч

29 ноября 2021, 11:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петиция с требованием не допустить закрытия Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* набрала за сутки 1420 подписей, и общее их число достигло 115 158.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября, после исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала", на сайте Change.org была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. К 11.50 мск 28 ноября петиция набрала 113 738 подписей.

Согласно тексту петиции, одной из ее главных задач является консолидация протестного общественного мнения и поддержка "общественных защитников, легально работающих в указанных организациях в интересах прошлого, настоящего и будущего российских граждан".

К 11.50 мск 29 ноября петиция "Руки прочь от «Мемориала»!" набрала на сайте Change.org 115 158 подписей. Таким образом, за сутки их число увеличилось на 1420.

Напомним, Верховный суд России 11 ноября уведомил "Международный Мемориал" (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента.

Ранее, 8 ноября, прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября на предварительном заседании по иску прокуратуры о ликвидации "Мемориала" представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации, и пообещал представить эти данные позднее. Следующее предварительное заседание назначено на сегодня, 29 ноября.

Процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала" начался 25 ноября в Верховном суде России. После заседания правозащитник Олег Орлов отметил, что суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

Закрытие "Мемориалов" нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты.

Отдельное заявление в поддержку правозащитников подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала"* подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Кто еще выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.