Курс уроков об Ахмате Кадырове в чеченских школах вызвал иронию у пользователей сети

29 ноября 2021, 08:59

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Учебник об Ахмате Кадырове введен в школьную программу в Чечне, книга написана местным силовиком и рассказывает о пути Кадырова-старшего, сообщила ЧГТРК "Грозный". Блогер Тумсо Абдурахманов сравнил культ личности Кадырова с советским культом личности Ленина, а пользователи YouTube назвали преподавание истории первого президента Чечни неуместным.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне культ Ахмата Кадырова начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. В текущем году тренд продолжился – к 70-летию со дня его рождения, которое состоялось 23 августа, было приурочено множество акций. Так, 20 августа в Грозном 70 семей получили квартиры от фонда Кадырова, а на территории регионального МВД состоялось торжественное открытие нового административного здания медико-санитарной части.

Именем Ахмата Кадырова названы: проспект в Грозном, улица в Москве и главный спорткомплекс столицы Чечни (бывший "Динамо"), а также мечеть в Грозном, являющаяся, по данным властей республики, крупнейшей в Европе. С 2014 года в Чечне действует бойцовский клуб "Ахмат" для боксеров и спортсменов смешанных единоборств. В июне 2017 года в честь первого пророссийского президента Чеченской Республики футбольный клуб "Терек" был переименован в "Ахмат".

В Чечне в школьную программу для старшеклассников включили учебник об Ахмате Кадырове. Автором книги "Путь, озарённый светом", посвящённой отцу главы региона Рамзана Кадырова, является сотрудник чеченского МВД Амруди Эдилов, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный", опубликованного на странице телеканала в Instagram 27 ноября.

"Как путеводитель для школьников, он [этот учебник] рассказывает о первых значимых моментах жизненного пути к миру и созиданию первого президента Чеченской Республики", – заявил автор репортажа.

На кадрах видео в этот момент показан школьный класс и ученики, сидящие за партами. Преподаватель объясняет им тему урока. "Учебник мы начали изучать в этом году, в сентябре месяце. Мы уже изучили четвертый параграф. По мере сил мы, конечно же, пытаемся изучать эту книгу, отводить ей максимально возможный объем времени", – сказал на кадрах видео учитель истории и обществознания грозненской школы №28 Яраги Изнауров.

Автор книги Амруди Эдилов, который является сотрудником МВД Чечни, заявил, что решил написать ее после слов Рамзана Кадырова о важности воспитания подрастающего поколения. "Идея о написании книги зародилась после проведенного Рамзаном Ахматовичем совещания в марте 2019 года, посвященного Дню Конституции Чеченской Республики. Глава республики акцентировал внимание на необходимости нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В результате мною было принято решение написать книгу", – сказал он на кадрах репортажа.

О том, что в Чечне в школьную программу включен учебник об Ахмате Кадырове, также упомянул блогер Тумсо Абдурахманов. "В советское время нам в школах рассказывали, каким героем был Владимир Ильич Ленин. В честь него называли улицы, города, ему даже ставили памятники. Но героем он в памяти нашего народа не остался", – сказал Абдурахманов на видео, опубликованном на его YouTube-канале 29 ноября.

К 08.55 мск 29 ноября это видео на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова набрало около 14,1 тысячи просмотров и 78 комментариев. Большая часть их авторов иронично отреагировала на информацию о включении учебника об Ахмате Кадырове в школьную программу в Чечне.

"Тумсо, вряд ли школьники будут верить этим учебникам, они твои видео будут смотреть и гораздо больше узнают от тебя", – считает Бельгийский Паренёк.

"Ахматология – слышали про новую науку?" – спросил пользователь с ником Порицай порицаемое. "Урок фантастики", – сыронизировал пользователь Death Hardware Testing.

"Каждый чеченец знает, кто для него герой, они не нуждаются в том, чтобы о них писали книги, они в наших сердцах, и мы передаём это из поколения в поколение", – написал Abu Abdullax1.

"Культ, как в Северной Корее", – считает пользователь 36 Rus. "Надеюсь, детям это будет не интересно", – высказался пользователь Umm M.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. В регионе множество объектов названо в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Напомним, что Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года в городе Караганда (Казахстан), в 1957 году семья Кадырова переехала в Чечено-Ингушетию (село Центорой, Курчалоевский район). В годы СССР работал на разных должностях, в 1980 году был направлен на учебу в Бухарское медресе Мир-Араб, окончил его. С 1993 года Ахмат Кадыров стал заместителем муфтия Чечни, с декабря 1994 года участвовал в военных действиях чеченских ополченцев против федеральных войск. В сентябре 1999 года объявил о готовности поддержать антитеррористическую операцию федеральных войск. 12 июня 2000 года Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой временной администрации Чеченской Республики. Отец нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство, говорится в справке с биографией Ахмата Кадырова на "Кавказском узле".