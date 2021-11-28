Власти Нагорного Карабаха объяснили дефицит бюджета ростом расходов на соцзащиту

28 ноября 2021, 19:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В бюджет Нагорного Карабаха на 2022 год заложены крупные суммы на увеличение пенсий, пособий и на послевоенное восстановление жилья, так объяснили власти дефицит бюджета, эквивалентный 63 миллионам долларов.

Дефицит бюджета Нагорного Карабаха в 2022 году составил 63 миллиона долларов

Правительство Нагорного Карабаха представило проект закона «О государственном бюджете Республики Арцах 2022 года» на заседании в Нацсобрании 26 ноября. Документ составлен с учетом "негативных последствий и проблем из-за войны", отметил министр финансов Ваграм Багдасарян, представляя проект госбюджета.

"Расходы государственного бюджета будут направлены на обеспечение безопасности населения, реализацию программ, обеспечивающих устойчивый экономический рост, быстрое экономическое развитие, расширение возможностей и возможностей граждан вести благополучную жизнь, развитие институтов, обеспечивающих государственное строительство и защита", - сказал Багдасарян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ожидается, что в 2022 году доходы госбюджета составят 184,3 миллиарда драмов (383,1 млн долларов), расходы – 214,6 миллиарда драмов (446,1 млн долларов), дефицит – 30,3 миллиарда драмов (63 млн долларов), которые "будут профинансированы за счет заемных средств", сообщил министр.

В частности, по его словам, на расходы на сельское хозяйство предусмотрено 6,12 миллиарда драмов (12,7 млн долларов), на программу экономического развития - 366,8 миллиона драмов (762,5 тысячи долларов), на программу «Субсидирование электроэнергии, газа, услуг связи» для населения с 1 января по 1 марта – 7,8 миллиарда драмов (16,2 млн долларов), Инвестиционному фонду Нагорного Карабаха и на бюджеты общин – по 4 миллиарда драмов (8,3 млн долларов), на капитальные вложения - 34,5 миллиарда драмов (71,7 млн долларов), на соцзащиту – 52,5 миллиарда драмов (109,1 млн долларов), на здравоохранение – 15,5 миллиарда драмов (32,2 млн долларов), на образование – 17,2 миллиарда драмов (35,7 млн долларов), на культуру и спорт – 1,9 миллиарда драмов (3,9 млн долларов).

На соцподдержку выделено на 38,6 миллиона долларов больше, чем в 2021 году

Наибольшая доля в расходной части госбюджета приходится на сферу соцзащиты, по сравнению с 2021 годом она больше на 18,6 миллиарда драмов (38,6 млн долларов) потому, что запланирован ряд социальных программ, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минсоцзащиты Нагорного Карабаха.

В частности, по его словам, запланировано, что с 1 января 2022 года на 20% будут увеличены трудовые, социальные, военные пенсии и размер государственных пособий. Предусмотрено повышение выплат госслужащим - на 9-20%, работникам здравоохранения - на 17-20%, работникам сферы образовании и сельского хозяйства - на 20-25%. Также будет пересмотрен размер единовременной материальной помощи военнослужащим-инвалидам и семьям погибших военнослужащих, выплачиваемой по случаю памятных дней, и ежемесячное пособие "отдельным лицам определенных социальных групп".

С 1 января семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, государство планирует выплачивать ежемесячное пособие в 50 тысяч драмов (около 104 долларов) до достижения ребенком 6-летнего возраста. Размер ежемесячной материальной помощи семьям двух и более пострадавших во время карабахских войн также составит 50 тысяч драмов вместо 15 тысяч драмов на каждого пострадавшего.

34,5 миллиарда драмов, предусмотренные в бюджете 2022 года на капитальные вложения, будут направлены на реализацию программы по восстановлению разрушений в ходе войны и обеспечения жильем вынужденных переселенцев: строительство нового жилого фонда, ремонт свободного жилого фонда и приобретение жилья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства градостроительства Нагорного Карабаха.

По данным Минградстроя, с января по ноябрь 2021 года расходы на строительные работы из средств госбюджета превысили 24 миллиарда драмов (49,9 млн долларов). Ущерб от ракетных обстрелов в ходе войны 2020 года оценивается в 200 миллиона долларов, а в жилье нуждаются до 40 тысяч человек, уточнил сотрудник министерства.

Напомним, по данным Статистической службы Нагорного Карабаха, после осенней войны 2020 года вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из которых 25 тысяч находятся в Армении. Вынужденным переселенцам сложно найти съемное жилье, кроме того, не все могут доказать право на получение социальной помощи, рассказали переселенцы. В числе основных проблем они назвали отсутствие работы и денег.

Переселенцы из перешедших под азербайджанский контроль районов Нагорного Карабаха не раз проводили акции протеста у здания правительства Армении. В частности, 27 октября они провели митинг, а затем шествие, требуя официально признать их беженцами. Правительство Армении также не выполняет обещаний о социальной поддержке, заявили протестующие.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после осенней войны.

Отметим, что о передаче гуманитарной помощи из России жителям Нагорного Карабаха регулярно отчитывается российское Минобороны. Так, 8 ноября министерство сообщило, что российские военные передали жителям села Хнушинак около двух тонн вещей, в том числе одежду, обувь, газовые плиты и хозяйственные наборы. 1 ноября Минобороны России отчиталось, что 11 семьям вынужденных переселенцев, в том числе многодетным семьям, были доставлены одежда, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья и другие вещи, собранные ассоциацией благотворительных организаций "Мерси".

Подробнее с информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".