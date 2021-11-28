Болельщик из Воронежа на допросе. Скриншот кадра видео ГУ МВД по Волгоградской области. https://www.youtube.com/watch?v=rf9KAtsskXU

28 ноября 2021, 10:49

Футбольный фанат арестован за дымовую шашку на Мамаевом кургане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде пометил под стражу на 10 суток болельщика из Воронежа, который зажег дымовую шашку на Мамаевом кургане. Фанат пояснил, что таким образом хотел почтить память защитников Сталинграда.

Инцидент на Мамаевом кургане произошел утром 27 ноября.

36-летний житель Воронежа Максим Корнеев, который приехал на в Волгоград на матч местной команды "Ротор" и воронежского "Факела", находясь на Мамаевом кургане, зажег дымовую шашку, сообщил 27 ноября со ссылкой на главное управление МВД по Волгоградской области ТАСС.

В Волгоград на игру, которая состоялась 27 ноября на стадионе "Волгоград-Арена", из Воронежа прибыли 150 фанатов. «Ротор» потерпел поражение со счётом 1:2, сообщил "Блокнот-Волгоград".

После этого он скрылся, однако вскоре полицейские задержали его в Центральном районе города и доставили в отдел полиции, отмечается в сообщении. "У него изъято более десяти единиц различных пиротехнических изделий - дымовые шашки и фаеры, которые он планировал пронести на матч", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ) и назначил 10 суток  ареста на 10 суток, постановление суда в законную силу не вступило, сообщил со ссылкой на Центральный райсуд города "Новости Волгограда". Отметим, максимальное наказание по этой статье - арест на 15 суток.

Мамаев курган - возвышенность на берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". В 1942-43 годах бои за Мамаев курган велись 135 дней и ночей, и о жестокости боев свидетельствует тот факт, что весной 1943 года на кургане не смогла взойти трава, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

Видео опроса воронежца опубликовано на Youtube-канале "Блокнот-Волгоград", который насчитывает 12,8 тыс подписчиков. На нем мужчина говорит, что не хотел никого оскорбить, а дымящейся шашкой хотел почтить память защитников Сталинграда. Он также сказал, что не знал о запрете зажигать на Мамаевом Кургане пиротехнические изделия. Он также отметил, что после пиротехнической акции выбросил шашку в урну, чтобы не сорить на значимом для всей страны месте. По данным на 10.25 мск видео набрало 245 просмотра.

По состоянию на 10.30 мск сегодня на сайте ГУ МВД по Волгоградской области нет сообщений о задержании фаната, а на сайте Центрального райсуда Волгограда также нет данных об аресте воронежца. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором молодой человек с обнаженным торсом танцует у подножия статуи "Родина-мать" на Мамаевом кургане. Полиция задержала 20-летнего студента волгоградского вуза, который признал, что является героем видео. Задержанный пояснил, что с помощью видеоролика хотел увеличить аудиторию своего блога, он назвал свой поступок "ужасным" и принес извинения перед жителями Волгограда. Против юноши было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Руководство Волгоградского института управления отчислило студента четвертого курса.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста под Волгоградом", "Раввин Волгограда осудил осквернение памятника на месте расстрела евреев", "Студент из Волгограда задержан за танец на Мамаевом кургане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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