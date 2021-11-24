Блогер Саид Губденский похоронен в дагестанском селе

24 ноября 2021, 22:28

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Более ста родных, друзей и подписчиков пришли сегодня на похороны в селе Шамшахар блогера из Дагестана Саида Губденского, погибшего четыре дня назад в аварии на Кутузовском проспекте в Москве.

Как писал "Кавказский узел", популярный автоблогер из Дагестана Саид Губденский скончался 20 ноября за рулем при лобовом столкновении в Москве. Погиб и пассажир - президент федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд машины Губденского на полосу встречного движения. Саид Губденский вылетел на машине на встречную полосу в результате опасных маневров, известных как "игра в шашки", указал источник в экстренных службах. Сам блогер ранее уверял, что перестал заниматься "игрой в шашки".

Погибшего в аварии в Москве автоблогера из Дагестана Саида Губденского сегодня похоронили в селе Шамшахар Карабудахкентского района, сообщил "Черновик" в своем Telegram-канале.

Тела Саида Губденского и погибшего вместе с ним его друга Заура Ибрагимова их родные ночью привезли на самолете в Грозный, информировало сегодня со ссылкой на друга погибших издание "Пронедра".

"Поддержка очень большая. Из аэропорта в Грозном выдвинулось 80 машин. Все едут на церемонию прощания и похорон", - процитировало друга погибших издание.

В Дагестане в махачкалинской мечети на улице Малигина в семь утра началась прощальная церемония, после этого 28-летнего блогера Саида Губденского похоронили в селе Шамшахар, откуда он родом, сообщило сегодня издание "Курьер.Среда".

На утренний джана-намаз и похороны приехало много людей: родные, близкие, друзья и подписчики проводили Губденского в последний путь, информировало издание.

Проститься с погибшим пришли не менее ста человек, сообщила сегодня "Фонтанка". "Не при таких обстоятельствах я ожидал побывать в первый раз в Дагестане", - процитировало тесно дружившего с Губденским блогера Михаила Литвина издание.