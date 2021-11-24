Инициатива парламента Чечни по поводу национальности преступников вызвала спор у правозащитников

24 ноября 2021, 21:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часто упоминание национальности преступника в СМИ не имеет значения и лишь возбуждает ненависть между людьми, считает Светлана Ганнушкина. Национальность сказывается на характере и образе поведения человека, уверен Алексей Симонов, который при этом не согласился с заявлением Кадырова о том, что в данном контексте упоминаются только кавказцы. Галина Арапова* полагает, что законопроект парламента Чечни может остаться без движения.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября Рамзан Кадыров возмутился критикой законопроекта о запрете упоминать в СМИ национальности преступников и предложил обязать журналистов указывать национальности всех, кто совершает преступления. Этот законопроект был внесен в Госдуму парламентом Чечни. Депутаты предложили запретить в СМИ и в интернете публикацию сведений о национальной принадлежности и вероисповедании тех, кто причастен к преступлениям, а за нарушение этого запрета привлекать к административной ответственности. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объяснил инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира".

Чеченский парламент занялся подготовкой законопроекта после того, как Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в Новой Москве, где группа молодых людей избила двух мужчин. Спецслужбы должны найти провокаторов, которые ошибочно назвали участников нападения уроженцами Северного Кавказа, заявил Кадыров. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев также предложил ввести законодательный запрет на указание в СМИ национальности подозреваемых и осужденных.

Председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина в принципе согласна с тем, что закон, регулирующий упоминание этнических данных преступника, должен быть принят.

"Я не согласна с тем, что надо называть всех преступников по национальности. Но то, с чем я согласна, это, что не нужно называть национальность преступников. У нас никогда не скажут, предположим, "русский совершил такое-то преступление". Об этом никто не будет говорить. Действительно, в первую очередь будут называть чеченцев или выходцев из стран Центральной Азии и тому подобное", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

По ее мнению, никаких регуляторов вопроса упоминания национальности в настоящее время не существует. "И я за то, чтобы не называть этническую принадлежность. Тем более что часто это не имеет значения и лишь возбуждает ненависть между людьми. К тому же называется этническая принадлежность предполагаемого преступника до приговора суда. В качестве примера можно вспомнить, что прежний мэр Москвы Лужков после взрыва на Пушкинской (8 августа 2000 года в Москве при взрыве в подземном переходе на Пушкинской площади погибли 13 человек, 118 человек получили ранения, – прим. "Кавказского узла") сказал, что он чувствует "чеченский след". Каким нюхом он это чувствовал? Или одна девушка заявила, что трое захватчиков автобуса какой-то национальности (кавказской), и потом они все оказались русскими", – рассказала Светлана Ганнушкина.

Президент Фонда защиты гласности** Алексей Симонов сомневается в необходимости регулировать вопрос об упоминании национальности преступника с помощью законов.

"Должно быть такое отсутствующее сейчас в нашем понимании закона и порядка понятие, как совесть. Совесть преступника, совесть жертвы и, тем более, совесть журналиста", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Симонов.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в тексте законопроекта, 22 ноября внесенного в базу данных Госдумы и зарегистрированного в тот же день. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что распространение таких сведений "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".

По его мнению, в одних преступлениях национальность имеет значение, в других – она не имеет никакого значения. "Утверждение, что у преступника нет национальности – это глупость. Национальность часто сказывается на его характере, образе поведения. Регулировать этот вопрос путем запрета опасно. Потому что будет мешать выявлению истины", – полагает Алексей Симонов.

Слова Кадырова о том, что "свобода слова" распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы", по его мнению, мягко говоря, не точны. "Нет точной статистики таких упоминаний. И те факты, которые собрали главе Чечни, подобраны не объективно", – отметил Симонов.

"Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру…. Хотите абсолютнейшую свободу слова? […] С завтрашнего дня называйте всех - русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... — всех без исключения! … Ваша показная "свобода слова" распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то…. если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника", — заявил ранее Кадыров.

Повлияют ли такие заявления Кадырова на принятие закона, неизвестно, указал Симонов. "Потому что то, как на самом деле принимаются у нас законы — это тайна за семью печатями. Парламент слишком ангажирован на утверждение желаний власти", — заключил он.

Пока ещё рано говорить, чем закончится законодательная инициатива парламента Чечни, считает и директор Центра защиты прав СМИ** Галина Арапова*.

"Нужно дождаться движений со стороны Госдумы. Какой будет реакция правительства. Возможно, этот законопроект вообще не будет парламентом обсуждён. Тысячи законопроектов поступают, но далеко не все из них доходят до рассмотрения", — заявила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Арапова*.

По ее словам, сейчас этап обсуждения законопроекта на комиссии, которая либо порекомендует его к дальнейшему рассмотрению, либо нет, и стоит дождаться её решения.

Что касается запрета на упоминание вероисповедания, он, как и упоминание этнической принадлежности, распространяется только на характеристику человека, считает правозащитница. "Всё это касается персональных данных человека", — сказала она. Отвечая на вопрос, будет ли означать невозможность описания религиозных лозунгов, которые выкрикивал преступник, если будет принята поправка о запрете на упоминание вероисповедания, Арапова* отметила: "Что касается лозунгов и прочего — это из другой (оперы). Это может быть или признано экстремистским высказыванием, или легитимным выражением своего мнения".

Упоминание этнической принадлежности в новостях такого рода — вопрос журналистской этики, ранее заявила "Кавказскому узлу"» Галина Арапова*. По мнению журналистов Надежды Ажгихиной и Маргариты Лянге, в большинстве случаев необходимости указывать национальную принадлежность виновников конфликтов нет, за исключением преступлений на почве национализма и ксенофобии.

Напомним, в ответ критикам законопроекта парламента Чечни Рамзан Кадыров также адресно обвинил журналистов и политиков в ангажированной и согласованной позиции по этому вопросу, отметив, что они пытаются "угодить общему куратору". У депутатов и журналистов нет кураторов, кроме избирателей и читателей, возразили перечисленные Кадыровым люди.

* 8 октября 2021 года Минюст России внес Галину Арапову в "Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.