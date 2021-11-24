Кубанские оппозиционеры поддержали задержанного за сбор подписей против QR-кодов

24 ноября 2021, 14:38

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Сбор подписей против введения системы QR-кодов не является правонарушением, указали после задержания члена активиста Владислава Жиронкина член КПРФ Сергей Берносовский и лидер краевого отделения "Яблока" Ирэн Ильенкова. Жиронкин сообщил, что готовится к суду по делу о несанкционированной акции.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября силовики в Адлере задержали активиста КПРФ Владислава Жиронкина, собиравшего подписи жителей против системы QR-кодов, и составили на него протокол о нарушении правил проведения публичных акций.

Лидер адлерской ячейки КПРФ №2 Владислав Жиронкин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его продержали в отделе полиции 2,5 часа, после чего отпустили домой и сказали явиться на суд. "Однако суд сегодня был перенесен на другую дату. Какую именно, в полиции не уточнили. Мне дали понять, что протокол о проведении несанкционированного мероприятия оставлен в силе", - сообщил Жиронкин.

Он пояснил, что провел акцию в преддверии рассмотрения Госдумой законопроекта о введении системы QR-кодов на всей территории России. "КПРФ выступает противником принятия этого закона, потому что он поражает в правах неопределенный круг лиц", - отметил активист.

Уже с 22 ноября по всей Кубани вход в торгово-развлекательные комплексы и заведения общепита разрешен только с QR-кодом или справкой о медотводе. На фоне резкого роста числа заболевших власти Краснодарского края также решили ограничить вход в здание органов власти и местного самоуправления для госслужащих, которые не прошли вакцинацию. Рассмотрение Государственной Думой законопроекта о системе QR-кодов состоится 14 декабря, указано на сайте федерального парламента.

Жиронкин добавил, что собирал подписи в офисе КПРФ. "Люди, которые прочитали [сообщение в соцсетях], приходили и оставляли подписи. Всего было собрано порядка 200 подписей, после чего пришли полицейские и сказали, что я задержан и должен с ними проехать в отдел полиции Адлера. Мне пояснили, что якобы я организовал несанкционированную акцию. Мои пояснения, что я лидер ячейки КПРФ и сбор подписей - часть политической работы КПРФ, не возымели никакого эффекта. Я был вынужден подчиниться требованиям полицейских чтобы на меня не составили еще протокол за сопротивление сотрудникам полиции. Когда мы приехали в отдел полиции, я повторил то же самое, что ничего противоправного не совершал. Однако протокол на меня составили все равно", - рассказал Жиронкин.

Он добавил, что после задержания сообщил об этом однопартийцам в Сочи и Краснодаре. "Полагаю, что после их вмешательства меня отпустили домой, через два с половиной часа [после] задержания. Однако протокол аннулирован не был, хотя я об этом и просил. Мне сказали, что суд будет сегодня, но суд сегодня отменили. Хочу отметить, что полицейские обращались со мной предельно вежливо и корректно. Мне даже предложили чашечку кофе в полиции. Однако сам факт составления протокола и попытке наказать меня за законную политическую работу КПРФ вызывает у меня много вопросов к работе полиции", - отметил Владислав Жиронкин.

Если то, что делал Жиронкин, - правонарушение, то это обессмысливает само существование парламентской оппозиции, указал член КПРФ Сергей Берносовский. "А как еще можно выразить протест против принятия закона, нарушающего права россиян? Получается, что мы все должны молчать и соглашаться со всем, что делает "Единая Россия" в Госдуме? Тогда теряется смысл всех политических партий Госдумы", - сказал Берносовский корреспонденту "Кавказского узла".

Задержание Жиронкина стало следствием "перегибов на местах", считает лидер кубанского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова. "Люди выражают свое мнение, и это не запрещено. Собирать подписи против цифрового рабства - это не преступление. Это выражение другой точки зрения", - подчеркнула она.

Коммунистка Елена Диденко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что подписала петицию против введения QR-кодов, хотя и не верит в ее действенность. Такая форма протеста, как петиции и обращения, изжила себя, заявила Диденко. При этом она указала, что и массовые акции протеста имеют обратный эффект. "Вспомните массовые протесты против пенсионной реформы, протесты против преследования [губернатора Хабаровского края] Фургала и подобные массовые выступления, после которых еще больше закручиваются гайки. Как вы думаете, помогут наши подписи? Хотя я подписала, даже понимая бессмысленность этих писулек", - сказала Елена Диденко.

Руководитель пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока нет информации, отменен ли протокол в отношении Жиронкина или состоится ли над ним суд.

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